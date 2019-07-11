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逼17歲少女躺屍袋留下陰影！安妮華達認「虐待」：竟叫你做那種事

記者林映妤／台北報導

電影《安妮華達 最後一堂課》作為安妮華達（Agnès Varda）一生的回顧，集結了她創作之旅多名重要旅伴，包括《無法無家》桑德琳波奈兒（Sandrine Bonnaire）和《最酷的旅伴》JR都在片中岀現；更有凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）與勞勃狄尼洛（Robert De Niro）早期作品片段作為彩蛋，讓影迷一飽眼福！

安妮華達甚至在片中，帶領觀眾重返桑德琳波奈兒當年在《無法無家》的「流浪」現場，回憶當時拍攝的過程，並找來桑德琳波奈兒時隔多年後現身說法，對方竟爆料：「你第一次和我談到這個角色的時候，你說『這女生…從來不說謝謝、很臭而且老叫大家都去死。』」

▲▼《安妮華達 最後一堂課》安妮華達、桑德琳波奈兒。（圖／天馬行空提供）

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▲《安妮華達 最後一堂課》安妮華達、桑德琳波奈兒。（圖／天馬行空提供）

桑德林也大吐當年拍攝的辛苦過程，不僅要一直反覆練習揹起和放下背包、穿上和脫掉鞋子，還被安妮華達送去露營，學習生火、搭帳篷，過著相當克難的生活。安妮華達聽了都不忍：「那時我對你也不太好，有點虐待你，而你也將自己的憤怒，融入了這角色中。」

然而最讓桑德琳難以忘懷的，還是被安排躺進屍袋的死亡戲，她透露當時自己年僅17歲，被要求躺進屍袋時心裡真的超級恐懼，就連安妮華達都忍不住驚嘆：「當年我們竟叫你做那種事！」

▲▼《安妮華達 最後一堂課》安妮華達、桑德琳波奈兒。（圖／天馬行空提供）

▲《安妮華達 最後一堂課》安妮華達帶觀眾重返《無法無家》現場。（圖／天馬行空提供）

關於歲月，安妮華達也在片中坦言，自己剛80歲時，對於年齡感到相當恐慌，然而到了90歲卻反而不再害怕，覺得根本無所謂。安妮華達年初於柏林影展受訪時說道：「我享受著老化，也喜歡看到所有事物自然地老化、崩壞。我有一件作品叫做『馬鈴薯烏托邦』，我一直保存著那些馬鈴薯，繼續觀察它們如何老化。逐漸凋零的馬鈴薯真的很美，你們也應該去感受一下，別受苦了，活得像顆馬鈴薯吧！」

電影結尾巧妙地選用了安妮華達與JR的前作《最酷的旅伴》當中，一場2人並肩坐在無人的海灘，任風沙慢慢模糊、消失的鏡頭。安妮華達在片中分享：「JR和我曾一度想讓《最酷的旅伴》這部片以這種方式收尾，讓我們倆消失在大風沙中。這次我將以這樣的方式做為這場漫談的尾聲。」電影7月12日上映。

▲▼《安妮華達 最後一堂課》安妮華達、桑德琳波奈兒。（圖／天馬行空提供）

▲《安妮華達 最後一堂課》安妮華達理想中的片尾。（圖／天馬行空提供）

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