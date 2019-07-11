關鍵開幹／摸胸交纏玩2男？爆李妍憬酒後又失態？

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歷經酒後和運將互毆的李妍憬（原名李妍瑾），近年雖在螢光幕前較沉寂，但她的異性緣仍相當活絡！有人目擊李妍憬和男友在台北市大安區酒吧喝酒，現場發現除了李妍憬，還有3名男友人陪同，醉後又被拍到出現那些驚人之舉?其實藝人因為頂著公眾人物的光環行為常常會被放大檢視，還有那些藝人也曾在酒後做出令人驚訝的舉動呢？7月12日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人許聖梅、資深媒體人李奇嶽、資深媒體人謝國安一起來探討。

滿臉通紅、看來喝不少的李妍憬，不斷轉頭對右邊的鬍鬚男發動攻勢。李妍憬先是搭肩膀、互摸臉、摸頭，玩性大開後，她一把扯上鬍鬚男的頭髮，還伸手摸進男方的胸膛亂摳，幾乎要把人家的衣服扯開，接下來更上演「仆街」戲碼，兩個人從吧台摔倒在地！事後李妍憬在臉書上抱怨只是回台與人談事情，這樣也能傳緋聞，甚至直言「真心覺得想逼死我！」。

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▲關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

酒喝太多常常都會做出一些誇張的行為，甚至有可能會發生意外，但有些時候意外的發生卻是因為一時的疏忽或是輕忽而造成無法挽回的悲劇!澳洲雪梨鐵道局近來發布一支駭人影片，一輛開往錫登漢姆郊區的火車在雪梨中央車站進站時，這名母親因為忙著將嬰兒車抬上火車，一個沒注意，4歲兒就跌進月台縫隙。整個人卡在裡面動彈不得，嚇得許多路人趕緊上前幫忙，幸好最後及時拉回月台，才沒有發生流血事件。還有的人只是為了拍美照，竟做出危險動作！一名網友在上個月搭乘淡水輕軌時，看到有觀光客為了幫朋友拍攝美照，竟然大剌剌站在輕軌的軌道上，讓人捏一把冷汗，而照片曝光後，不少淡水居民紛紛痛批「這是否可以開罰了？」

看完國內外的鐵軌意外，未來科技生活也是令人驚嘆。絲襪易破可能是廣大女性朋友頭痛的問題，加拿大一間新創公司，推出了世界上第一款防彈絲襪，絲襪的材質和防彈背心的材料相同，它本身並不防彈，但織成的布料重量和厚度卻跟普通絲襪差不多。它結實到用剪刀剪、用鑽戒蹭出火花來，都毫髮無傷，用來當救生繩那也是綽綽有餘，甚至絲襪的彈道級纖維比鋼材的韌性還要強10倍。《關鍵開幹》陪你(妳)上到外太空下到地表中，談天文說地理樣樣來，人稱幹哥的資深媒體人彭華幹擔任主持，針對熱門人物、關鍵話題、時事嘲諷、不公不義、歷史謎團、娛樂八卦等議題，進行即時評論與解析。《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

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關於《關鍵開幹》

《ETtoday新聞雲》關鍵開幹以即時多元的雲端直播科技播出，分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，並邀請焦點人物、專家學者、市井小民等火線人物，作伙在雲端開幹。

「關鍵熱搜」這單元為你(妳)蒐羅全台各地的驚奇人物，如前黑澀會美眉薔薔、八仙塵爆火吻人魚蔣欣宸、德台泰拳正妹陳無憂等，熱搜人物前來雲端近距離線上互動；在「奇聞異事」單元中，網羅世界各地的稀奇古怪，讓你(妳)上知天文下知地理皆通曉；「歷史謎團」不只是講古，而是解謎古今中外的歷史疑雲，和你(妳)從遠古談到現代文明進步；「奇案追蹤」搜集社會離奇案件，跟著幹哥找線索破奇案；最後將生活趣味、好玩新知帶在「幹哥推推」這單元大推給你(妳)。

《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。