李榮浩求婚成功…楊丞琳「真愛」說話了！　海上環抱照網揪亮點：他一起去了

記者陳芊秀／綜合報導

歌手楊丞琳和李榮浩4年感情終於修成正果，男友34歲生日這天宣布求婚成功，讓粉絲、娛樂圈好友陷入一片狂賀。她即將升格人妻，男閨蜜金勤的社群網站也跟著淪陷，原因是小倆口甜蜜同框，照片被推測是由第三人拍攝，網友湧入好友網站留言「你絕對和他們在一起！」

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▲李榮浩求婚楊丞琳成功。（圖／翻攝自IG／李榮浩）

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金勤近日上傳海邊度假畫面，還有一張斜坐遊艇的照片，戴著墨鏡POSE帥氣，照片公開沒多久，楊丞琳就曬出環抱李榮浩閃照，隨後求婚成功的喜訊曝光。他轉發好友發文並Tag李榮浩，「祝福生日超級快樂」，加上正巧都更新出海照，引發眾人好奇，網友湧入留言「你絕對和他們在一起，是不是」、「見證最佳moment」、「金老師是攝影師嗎」、「是不是你拍的」、「有沒有求婚視頻（影片）」、「金老師也一起去了嗎？」

▲金勤最近曬海邊自拍，似乎正在度假中。（圖／翻攝自IG／金勤）

▲金勤搭遊艇出海，沒多久好友楊丞琳也曬海上環抱李榮浩。（圖／翻攝自IG／金勤）

▲楊丞琳IG首度放李榮浩同框照，隨後結婚喜訊公開。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）



楊丞琳在娛樂圈人緣極佳，自2016年開設IG以來，最常出現的合照對象就是金勤，時常相約出遊。她6月分享慶生照，當時身邊的男人也是金勤，關係好到被網友笑虧，「楊丞琳第n次帶金勤出場，就感覺他沒有自己工作麼？一叫就可以出來」，而她親自回應質疑，「他比我還忙，我們都是非常早就為對方留時間，友誼不就要如此經營嗎？」

▲李榮浩生日，金勤發文：「祝福生日超級快樂。」（圖／翻攝自IG／金勤）

金勤因《孽子》、《十七歲的天空》等劇走紅戲劇圈，現在於國立臺北藝術大學教電影表演課程，因此被網友稱為「金老師」。他和楊丞琳交情深厚，除了是好友IG中最常出現的男人，自己的社群網站也時常出現兩人合照，被形容「友愛裡的真愛」，還有粉絲形容：「金老師才是真愛，李榮浩是小妾。」

▲金勤和楊丞琳時常曬合照，被網友笑稱「金老師才是真愛，李榮浩是小妾。」（圖／翻攝自IG／金勤）