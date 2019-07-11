ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李白大哥求婚好浪漫！　Ella憶當年「老公手作小本還有錯字」

記者盧薇淩／台北報導

楊丞琳11日宣佈被男友李榮浩求婚，喜訊閃瞎演藝圈，Ella（陳嘉樺）11日出席水活動代言，她笑說：「我先看到她分享生日快樂，哎呦背後環抱著，好浪漫、夕陽斜照這樣，李白大哥求婚，我內心有很大祝福，為他們開心。現在就是小倆口開心的時刻，你們別傳簡訊打擾他們！」看到李榮浩求婚，她提起8年前被老公賴斯翔結婚，笑說老公當時做了一個滿是照片的小本本，「有註解還有很多錯字！」

▲▼Ella水代言 。（圖／記者盧薇淩攝）

▲Ella出席代言活動。（圖／記者盧薇淩攝）

請繼續往下閱讀...

Ella提起自己8年前被求婚，「老公做了一個小本本，剪貼了我各式各樣出去玩的照片，上面還有註解，跟很多的錯字，像是他隊長的『隊』的耳朵會變到右邊去。」但她也稱讚老公從沒停止過對她貼心，「我本身吃飯快又急，但我老公非常有耐心，可以跟勁寶邊玩邊吃，他說『以後餵飯我來，妳在旁邊就好』。」

楊丞琳傳出喜訊，Ella也笑說：「她想生兒子的話，讓李白哥先讓她快樂；想生女兒，如果想知道原始配方，就問彭佳慧，因為是彭佳慧跟我說的。」但她們開心就好，順其自然不要逼人家。不過 Ella生子後被診斷出有「應力性尿失禁及膀胱脫垂第二級」，她表示現在「子宮沒有封麥、輸卵管也沒有打節」，但不想再生子，「如果上天又給我禮物，我就接受。」那會做防護措施嗎？她暗喻：畢竟我是喜歡快樂的人，有了防備就不快樂，我沒在用（避孕套）、也不想用，我有自己的方法防止禮物太快來。」

▲▼楊丞琳的6個愛情金句。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳被李榮浩求婚。（圖／翻攝IG）

S.H.E日前在金曲獎上合體演出，三人的表演令所有人感動，不過Selina嗓音狀況尚未完全恢復，Ella也說：「即便如此，她還是很想要一起來，因為也不知道下次站上這舞台是什麼時候，要面對這麼多觀眾及批評指教的聲浪，她很勇敢。」至於今年911成軍18週年如何計畫，她表示「每年都很期待，頭好痛，現在有卡住，不管怎樣三人都會聚在一塊，哎呦不知道啦 。」

萌法鬥吃飯興奮到「飛起來」　網友笑：這是在練超能力嗎？

推薦閱讀

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人

楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人

熊熊爆戀情「ABC天菜男超硬背景」起底！　加拿大高學歷…舊愛是本土劇一姐

熊熊爆戀情「ABC天菜男超硬背景」起底！　加拿大高學歷…舊愛是本土劇一姐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李榮浩楊丞琳, ella, 陳嘉樺

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 23歲白羅斯仙氣嫩模「彎腰晃球插秧」爆紅！　4國混血激似許瑋甯：美如真人娃娃
  2. 李白大哥求婚好浪漫！　Ella憶當年「老公手作小本還有錯字」
  3. 女鮪魚椅子舞性感爆棚　拉筋嬌嗔「險變成人節目」
  4. 郎朗甜靠愛妻四手聯彈！　婚後首度同台…網讚：今夜我聽到了愛情
  5. 跳鍾馗觸犯這禁忌！　陳子強「3親人接連往生」…法師警告：殺身之禍
  6. 崔秉燦宣布退出《101》　「舞台上癱軟」遭挖出⋯粉絲心疼：以為在搞笑
  7. 《大時代》煥然復活了！馬俊麟死守秘密「不敢回爸媽私訊」
  8. 2019《富比士》名人收入榜曝光！　百萬名媛金卡戴珊竟輸給「她」
  9. 熊熊被逼問戀情狂喊「救我！」4字甜讚新歡　徐乃麟爆：已在一起好幾個月
  10. 蘿莉塔穿透視婚紗：我預計年底要結婚了！　「辣曬東西半球」中間一條超深

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366