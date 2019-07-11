李白大哥求婚好浪漫！　Ella憶當年「老公手作小本還有錯字」

記者盧薇淩／台北報導

楊丞琳11日宣佈被男友李榮浩求婚，喜訊閃瞎演藝圈，Ella（陳嘉樺）11日出席水活動代言，她笑說：「我先看到她分享生日快樂，哎呦背後環抱著，好浪漫、夕陽斜照這樣，李白大哥求婚，我內心有很大祝福，為他們開心。現在就是小倆口開心的時刻，你們別傳簡訊打擾他們！」看到李榮浩求婚，她提起8年前被老公賴斯翔結婚，笑說老公當時做了一個滿是照片的小本本，「有註解還有很多錯字！」

▲Ella出席代言活動。（圖／記者盧薇淩攝）

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Ella提起自己8年前被求婚，「老公做了一個小本本，剪貼了我各式各樣出去玩的照片，上面還有註解，跟很多的錯字，像是他隊長的『隊』的耳朵會變到右邊去。」但她也稱讚老公從沒停止過對她貼心，「我本身吃飯快又急，但我老公非常有耐心，可以跟勁寶邊玩邊吃，他說『以後餵飯我來，妳在旁邊就好』。」

楊丞琳傳出喜訊，Ella也笑說：「她想生兒子的話，讓李白哥先讓她快樂；想生女兒，如果想知道原始配方，就問彭佳慧，因為是彭佳慧跟我說的。」但她們開心就好，順其自然不要逼人家。不過 Ella生子後被診斷出有「應力性尿失禁及膀胱脫垂第二級」，她表示現在「子宮沒有封麥、輸卵管也沒有打節」，但不想再生子，「如果上天又給我禮物，我就接受。」那會做防護措施嗎？她暗喻：畢竟我是喜歡快樂的人，有了防備就不快樂，我沒在用（避孕套）、也不想用，我有自己的方法防止禮物太快來。」

▲楊丞琳被李榮浩求婚。（圖／翻攝IG）

S.H.E日前在金曲獎上合體演出，三人的表演令所有人感動，不過Selina嗓音狀況尚未完全恢復，Ella也說：「即便如此，她還是很想要一起來，因為也不知道下次站上這舞台是什麼時候，要面對這麼多觀眾及批評指教的聲浪，她很勇敢。」至於今年911成軍18週年如何計畫，她表示「每年都很期待，頭好痛，現在有卡住，不管怎樣三人都會聚在一塊，哎呦不知道啦 。」