ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

14年兄弟楊丞琳被娶走！　潘瑋柏驚喜：像自己結婚一樣　　

記者盧薇淩／台北報導

楊丞琳11日宣佈被男友李榮浩求婚，情誼長達14年的潘瑋柏第一時間得知喜訊，興奮又驚喜地說：「非常開心，感覺像自己結婚一樣。」即便只有短短兩句話，但感動之情溢於言表，兩人的好交情深厚，從出道就一起努力打拚，情感是家人、閨蜜也是哥兒們兄弟，如今好友終於晉升人妻，潘瑋柏也獻上祝福。

►更多【李榮浩求婚楊丞琳】相關新聞請點此

▲▼楊丞琳潘瑋柏 。（圖／太陽娛樂）

請繼續往下閱讀...

▲楊丞琳被求婚，潘瑋柏驚喜送祝福 。（圖／太陽娛樂）

楊丞琳和李榮浩認愛4年，楊丞琳10日晚間緊貼著男友身後放閃說：「這男人今天34歲生日，生日快樂！」沒想到到了李榮浩生日當天就爆出震撼彈！他11日一早宣布：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝妳答應我！」包含張棋惠、黃小柔等都替她開心，王心凌則說：「比大家更早就知道這個好消息，非常替他倆開心感動，我的阿琳跟阿榮真的是絕配，滿滿滿的祝福！」

事實上，潘瑋柏和楊丞琳認識多年，是難得的好閨蜜，去年他在楊丞琳演唱會擔任嘉賓，透露認識楊丞琳時，是4 in love時期，而他也還在當VJ，「我們兩個人一拍即合！看著她慢慢長大，得到非常多的成就，我感到非常驕傲！我想跟妳說一句，朋友這麼久，今天真的是『520』！我從沒說過這句話，我通常都跟妳說不雅的話，哈！今天我要跟妳說，我真的很愛妳！」

▲李榮浩和楊丞琳。（圖／翻攝自微博）

▲楊丞琳跟李榮浩交往4年。（圖／太陽娛樂）

楊丞林感動地送上大擁抱：「我也很愛瑋柏，我覺得真的很難得，異性朋友可以有很好的交情。」也說潘瑋柏是她入行18年來，認識最好的男人，「我是說談戀愛以外的部分！哈~」還說他最有義氣，每次有需求請他幫忙，絕對義不容辭，且答應了就不會扭捏，「很男人的男人！瑋柏真的是我見過最大方、最重義氣，會是我一輩子最好的朋友的男人！」

推薦閱讀

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人

楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人

具惠善嫁對人：分開我會死！　把前男友寫成小說⋯老公反應暖炸

具惠善嫁對人：分開我會死！　把前男友寫成小說⋯老公反應暖炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李榮浩楊丞琳, 潘瑋柏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 2019《富比士》名人收入榜曝光！　百萬名媛金卡戴珊竟輸給「她」
  2. 熊熊被逼問戀情狂喊「救我！」4字甜讚新歡　徐乃麟爆：已在一起好幾個月
  3. 蘿莉塔穿透視婚紗：我預計年底要結婚了！　「辣曬東西半球」中間一條超深
  4. 喜多川逝世傑尼斯的考驗才剛開始！《找我經紀人》也有相似情節
  5. 警方申請姜至奐逮捕令！　《朝鮮生存記》男主角換人演
  6. 具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」
  7. 楊丞琳李榮浩「二世神仙眷侶」　旺夫運延續前世今生
  8. 14年兄弟楊丞琳被娶走！　潘瑋柏驚喜：像自己結婚一樣　　
  9. 李榮浩「2個月3招」把到楊丞琳！　直球告白穩交4年圓夢娶女神
  10. 《怪奇物語》11驚爆「加入漫威電影宇宙」　網瘋了：卡司太強大

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366