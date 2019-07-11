14年兄弟楊丞琳被娶走！　潘瑋柏驚喜：像自己結婚一樣　　

記者盧薇淩／台北報導

楊丞琳11日宣佈被男友李榮浩求婚，情誼長達14年的潘瑋柏第一時間得知喜訊，興奮又驚喜地說：「非常開心，感覺像自己結婚一樣。」即便只有短短兩句話，但感動之情溢於言表，兩人的好交情深厚，從出道就一起努力打拚，情感是家人、閨蜜也是哥兒們兄弟，如今好友終於晉升人妻，潘瑋柏也獻上祝福。

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▲楊丞琳被求婚，潘瑋柏驚喜送祝福 。（圖／太陽娛樂）

楊丞琳和李榮浩認愛4年，楊丞琳10日晚間緊貼著男友身後放閃說：「這男人今天34歲生日，生日快樂！」沒想到到了李榮浩生日當天就爆出震撼彈！他11日一早宣布：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝妳答應我！」包含張棋惠、黃小柔等都替她開心，王心凌則說：「比大家更早就知道這個好消息，非常替他倆開心感動，我的阿琳跟阿榮真的是絕配，滿滿滿的祝福！」

事實上，潘瑋柏和楊丞琳認識多年，是難得的好閨蜜，去年他在楊丞琳演唱會擔任嘉賓，透露認識楊丞琳時，是4 in love時期，而他也還在當VJ，「我們兩個人一拍即合！看著她慢慢長大，得到非常多的成就，我感到非常驕傲！我想跟妳說一句，朋友這麼久，今天真的是『520』！我從沒說過這句話，我通常都跟妳說不雅的話，哈！今天我要跟妳說，我真的很愛妳！」

▲楊丞琳跟李榮浩交往4年。（圖／太陽娛樂）

楊丞林感動地送上大擁抱：「我也很愛瑋柏，我覺得真的很難得，異性朋友可以有很好的交情。」也說潘瑋柏是她入行18年來，認識最好的男人，「我是說談戀愛以外的部分！哈~」還說他最有義氣，每次有需求請他幫忙，絕對義不容辭，且答應了就不會扭捏，「很男人的男人！瑋柏真的是我見過最大方、最重義氣，會是我一輩子最好的朋友的男人！」