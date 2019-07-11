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喜多川逝世傑尼斯的考驗才剛開始！《找我經紀人》也有相似情節

薇琪吳不負責任的報告書 薇琪吳

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文／薇琪吳

法劇《找我經紀人 Call My Agent！》的其中一集，用幽默的篇幅刻劃了大型經紀事務所的創辦人過世後，事務所內部手忙腳亂的情形。（公視播出時是翻譯成《王牌經紀人》）

從王牌經紀人間的爭權奪利，到旗下巨星們的集體出走，把事務所的人們忙得連傷心的時間都沒有。最好笑的是廣告商一直打來亂，說要贊助衣服給出席葬禮的明星，差點沒把葬禮搞得跟坎城影展一樣。

▲法國影集《找我經紀人Call My Agent!》。（圖／翻攝自Netflix）

▲法國影集《找我經紀人Call My Agent!》。（圖／翻攝自Netflix）

在種種紛紛擾擾之下，業界人士都說沒有了創辦人，這間事務所要完。王牌經紀人們也為了誰要繼承事務所而吵得不可開交。

但在看見創辦人下葬的那一刻，他們相對無言，彼此緊緊握住對方的手而流淚。

是啊，這個人就是事務所的精神象徵。因為追隨著這個人，才會有現在的我們。
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▲傑尼斯創辦人喜多川逝世。（圖／CFP）

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▲傑尼斯創辦人喜多川逝世。（圖／CFP）

前晚傑尼斯喜多川的訃聞發佈後，不知道為什麼一直想到這段情節。

傑尼斯的偶像男團旋風席捲全亞洲，就連現在最興盛的KPOP偶像始祖SM公司，在創立早期也受到了傑尼斯體系的許多影響。

大家都說這是一個時代的終結，實際也的確是。勢力龐大的傑尼斯帝國正在一點一滴瓦解。

過去因為傑尼斯壟斷了日本男偶像市場，其他事務所不敢貿然插足這塊領域。但未來...可能一切都會不一樣了。

也許會有許多人離開事務所，也許會失去許多電視台的資源，風雨飄搖中的傑尼斯事務所，真正的危機與挑戰已經開始了。

也可以看看我之前推薦的《找我經紀人》►富商爆陪酒幫忙開洗白記者會！《找我經紀人》深入演藝圈幕後事

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

本文出自外稿作家：薇琪吳
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傑尼斯, 喜多川, 找我經紀人, 王牌經紀人, 日韓風

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