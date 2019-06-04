富商爆陪酒幫忙開洗白記者會！《找我經紀人》深入演藝圈幕後事

文／薇琪吳

喜歡演藝圈題材的人，一定不能錯過這一部－法國影集《找我經紀人》，一季才6集而已，每集都非常精彩！（共三季）



▲法國影集《找我經紀人Call My Agent!》。（圖／翻攝自Netflix）

#劇情介紹



劇情環繞在法國ASK經紀公司的4名經紀人身上，大牌明星們的王牌經紀人們看似風光又成功，實際上是需要每天處理各種荒唐又爆笑的鳥事。



像是演員拍攝床戲前要陪他做心理建設、明星們互搶角色大打出手要去幫忙協調、富商陪酒醜聞之後要幫忙開洗白記者會等等，各種五花八門的情況，都需要王牌經紀人使出渾身解數去handle（笑）～



#角色性格刻劃令人印象深刻



故事中主要的4個經紀人，在性格及帶人風格上完全不同！所以各自帶的大牌明星也都各有千秋。

☛ 業績最好的心機謀士 馬迪亞斯Mathias

請繼續往下閱讀...

信奉演藝圈弱肉強食的教條，未達目的不擇手段，擅用小謊言哄騙旗下明星，只要能賺錢，沒有什麼不可以。



意外地家庭生活美滿，帥氣的兒子也是演員，但實際上卻有個不可曝光的秘密。



☛剛烈真性情的女強人 安德莉亞Andréa

四人之中脾氣最差卻最有魅力的，不爽的時候會當面嗆自己的藝人，但旗下的明星都很信賴她的選片品味。熱愛電影，獲得許多新興編劇及製作人的青睞。



在女同志界被稱作是「小惡魔般的撩妹狂魔」，雖然比較喜歡跟女性上床，但也很受男性歡迎。如果跟哥哥交往還會順便吃了妹妹。



☛像鄰家哥哥般溫和的潤滑劑 加百利Gabriel

優柔寡斷不強勢，卻是明星最好的訴說對象，與旗下藝人都有著深厚的信賴關係，常騎著小摩托來往於公司及片場之間。



和安德莉亞私下感情很好，知道她所有戀愛史，還答應她40歲以後捐精給她生小孩（笑）



☛演藝圈的歷史教科書 阿萊特Arlette

全法國最老的經紀人，熟知各種業界八卦。不喜歡別人稱自己是經紀人，要說是「經理人」！非常毒舌，總是帶著一隻超兇的小狗，這隻狗恐怖的是會捅破各種八卦或不法現場XD



#不熟悉法國明星也能享受的黑色喜劇



這部劇的編劇本身就是大牌經紀人出身，所以裡面的故事其實都是改編自他的真實經歷。每一集都會有一個大牌明星客串演「自己」。



雖然法國明星我不太熟，但不影響劇情發展，光看到娜塔莉貝伊（Nathalie Baye）、伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）這種國際級影后都出場了，就知道這個編劇的人脈有多驚人。



這部劇在Netflix上叫《找我經紀人 Call My Agent！》，在公視播出時是翻譯成《王牌經紀人》，但實際上法國的原劇名是《Dix pour cent》，意思是「百分之十」，源自於經紀人對演員酬勞抽成的比例。



經紀人是藝人們身價的百分之十，而這百分之十的工作內容到底是什麼，透過這部影集就能夠很清楚的理解。



平常我很少看歐美影集，但特別喜歡這種演藝圈題材。雖然我才剛看完第一季，但已經欲罷不能了！！非常好看啦！推薦大家！！

▼公視去年播出《王牌經紀人》的預告。（影片來源：YouTube PTS 台灣公共電視）

薇琪吳

日韓電視劇＆綜藝中毒者、迷妹體質。沉迷日韓影視的朋友們，來和我一起聊天吧！看更多請至粉絲團【薇琪吳不負責任的報告書】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多薇琪吳專欄文章