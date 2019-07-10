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MAMAMOO華莎「沒穿內衣凸2點」現身機場　韓網一面倒支持：太帥了！

記者張筱涵／綜合報導

韓團MAMAMOO成員華莎（本名：安惠真）皮膚黝黑又不同於一般女團極纖細的身材，一出道就成了焦點，但這就是她的特色也是最想追求的自我風格，日前結束香港行程7日回到南韓時被發現沒有穿胸罩現身，再次引起熱烈話題。

▲華莎是女團MAMAMOO一員，擁有超強舞台魅力。（圖／翻攝自MAMAMOO IG）

▲華莎（右一）是女團MAMAMOO一員，擁有超強舞台魅力。（圖／翻攝自MAMAMOO IG）

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華莎7日從香港返韓，現身仁川機場時簡單穿著短版白色上衣和長裙，戴著口罩的她全程笑咪咪看起來心情很好，不過當她走近攝影大哥和粉絲聚集處時，可以發現因為沒穿內衣、衣服又比較貼身的關係胸前2點明顯凸起，以行動對NO BRA（不穿胸罩）表示支持。

▲華莎現身機場沒穿胸罩。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲華莎現身機場沒穿胸罩。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

除了韓媒熱烈報導以外，知名論壇「PANN」9日時也出現「華莎NO BRA現身機場」的討論串，這則文章10日時登上熱門文章第二名，韓媒的接機影片留言處也都有網友熱烈討論。

部分韓網友認為民俗風情本來就比較保守，批評華莎這樣的行為不是很好，同時建議「至少貼胸貼吧」、「不論男女都不要放任自己這樣凸給大家看」。但絕大部分的網友對此都展現高度支持，「支持華莎和雪莉，希望早日迎接不穿內衣也不會被異樣看待的世界」、「擁有高度影響力的華莎不管社會成見出頭的樣子真的很帥、很了不起」。

▲華莎沒穿胸罩被報導外也登上論壇熱門文章。（圖／翻攝自naver）

▲華莎沒穿胸罩被報導外也登上論壇熱門文章。（圖／翻攝自pann）

▲華莎沒穿胸罩被報導外也登上論壇熱門文章。（圖／翻攝自naver、pann）

▼마마무 (MAMAMOO) 화사, 나만 두고 가버린 멤버들 (공항패션)[NewsenTV]。（影片／取自Newsen YouTube，如遭刪除請見諒）

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