野生劉德華被要求合照！　親民舉動曝光…空姐「瞬間覺得是上天寵兒」

記者陳芊秀／綜合報導

天王劉德華最近展開電影宣傳行程，為此當起空中飛人，跑遍各大城市。他9日和空姐的合照曝光，私下親切舉動被網友大讚：「這個天王我愛了！」

▲劉德華擁有「天王」封號，私底下對粉絲、記者親切零距離。（圖／劉德華親攝）

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網路上瘋傳合照，劉德華親自掌鏡，拍完之後還確認照片成果，再交還給對方，態度非常親切。據悉，兩人五官有些相似，空姐開心PO文：「他們說我和天王有點像。嗯，我也覺得。瞬間覺得是上天的寵兒，可以開心一整年。」

▲劉德華和空姐合照。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲劉德華親切幫忙掌鏡，拍完先確認照片成果。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）



▲劉德華和空姐五官相似，尤其是鼻子。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲空姐興奮曬合照：「瞬間覺得是上天的寵兒。」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

粉絲更以「帥」形容天王劉德華，同時羨慕空姐近距離合照偶像，「羨慕了！從小到大的男神」、「我酸了全世界都在偶遇偶像。」網友發現空姐和鼻子和天王的鷹勾鼻有些相似，輪番說「鼻子是和天王挺像的」、「鼻子真的好像哦。」此外，眾人從空姐的制服外型，推測偶像是前往四川成都。

據悉，劉德華和古天樂合作電影《掃毒2天地對決》，在大陸上映4天，快速累積4.3億人民幣（約新台幣19.4億元）的票房，緊接著7月12日將和導演邱禮濤來台，出席電影映前活動，800張電影票一開賣，已經在50秒內賣光，魅力無可匹敵。