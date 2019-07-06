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安妮為寫真餓肚子半年　性感解放驗收成果直呼：好害羞！

記者蕭雅玲／台北報導

安妮寫真書《透明的妮》即將發行，為了拍寫真她花了半年的時間健身，日前美照曝光，她大秀美胸、翹臀、性感美腿令人驚艷，今（6日）現身伊林璀璨之星為參賽者信心喊話。她也說，拍攝時是全裸入鏡沒清場，現場有很多男性工作人員緊盯她看，讓她感到很害羞。

▲▼安妮。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲安妮為寫真拍攝健身半年。（圖／記者蕭雅玲攝）

安妮拍攝寫真集火辣尺度令人驚艷，為了呈現最自己身材最完美的一面，拍攝時幾乎一整天沒穿衣服，現場很多雙眼睛盯著她看，「我想他們不是故意的，但因為工作他們還是要一直看著我，屁股很冷，且一翹就被看光光，覺得很害羞。」

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她也說，三天的拍攝，第一天幾乎都泡在水裡，第二天在陽明山，第三天到海邊取景，拍完之後曬得又黑、又紅，但看到照片覺得真的很漂亮。被問到是否會送一本給綜藝大哥張菲（菲哥）？她幽默表示，「目前只有幾張照片曝光，但應該會送菲哥100本！」讓全場大笑。她透露，寫真集雖還沒問世，但日前照片曝光，「我姊姊看到雖然沒有說什麼，但還是有幫我按讚！」

▲▼張雁名。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲張雁名今現身璀璨之星為參賽者打氣。（圖／記者蕭雅玲攝）

而安妮為了寫真集拍攝，花了半年時間瘦身，最多瘦了8、9公斤，聽到張雁名說為了拍床戲，提前在一、兩個星期開始瘦身，她忍不住吐槽：「我已經六個月沒有好好吃飯了！」還自曝「他（張雁名）有一點點想追我，但他不是我的菜啦！」讓一旁的張雁名一臉尷尬。
 

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安妮, 張雁名, 陳信維, 李明川, 蔡淑臻, 陳婉若

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