備妥大紅包等老闆羅志祥下帖炸　愷樂盼回收紅包直言：是不錯的長期投資！

記者蕭雅玲／台北報導

愷樂今（6日）現身《愛傳承關懷演唱會》，老闆羅志祥與周揚青傳出好事近了，對此她笑言：「沒拿到帖子不知道，等有拿到再告訴大家。」被問到會包多少紅包時，她幽默回應說：「要看存摺有多少錢」，因她還單身若比老闆羅志祥晚結婚，「回包」的紅包會更大包，她一聽秒回：「好像是不錯的長期投資！」

▲愷樂出席《愛傳承關懷演唱會》，接受小亮哥、白雲訪問。（圖／台灣優質生命協會）

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▲愷樂性感裝扮現身《愛傳承關懷演唱會》表演。（圖／記者蕭雅玲攝）

被問到與「嫂子」周揚青見過面？她坦承有見過面，「但因為時間很短沒機會聊天」，印象中「嫂子」是個很漂亮、很大器，且很海派的女生，「因為有些女生看起來很容易生氣，她感覺就是個性很好。」

▲愷樂被問老闆羅志祥婚是直言「沒收到帖子」。（圖／記者蕭雅玲攝）今天在台上演出，她以一身性感裝扮在台上賣力演出，面對台下長輩級的粉絲，上台前還緊張不已，「害怕他們沒聽過我的歌，但還好唱完後他們給我很賣力的鼓掌，有共鳴。」讓她鬆了一口氣。而當初受邀擔任表演嘉賓時，最開心就是可以跟小時候在電視上看到的明星同台，還開心說著：「在台上被小亮哥訪問，很酷！但發現他長得比我矮！」