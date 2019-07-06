廖家儀穿火辣金色戰袍攻蛋　舞池摔一跤無緣奪冠

記者蕭雅玲／台北報導

廖家儀兩年前嫁給太鼓集團總裁陳世傑，婚後到香港定居，今特地返台，參加2019「CTC世界盃國際標準舞公開賽」，一身金色舞衣開高衩到腰部，性感指數爆表，自誇今天的裝扮，走的是「不准穿的概念」，要價近2萬港幣（約台幣8萬台幣）全身上下僅包著胸前，挖空裸背的拉丁造型，光是化妝與卸妝前後就得花五小時。

▲廖家儀大秀參加國標舞的成績。（圖／民視）

廖家儀為了民視《舞力全開》，2019「CTC世界盃國際標準舞公開賽」，今特地自港返台，老公、婆婆與小孩也在場邊為她加油打氣！廖家儀自兩年前開始練國標舞，陸續拿下師生賽兩面亞軍、兩面季軍、以及一個季軍的獎牌，無緣奪冠的原因，就是在跳倫巴的時候慘摔一跤，所以只能飲恨拿下亞軍，對此她也自曝9月一定要再去義大利比賽，抱回冠軍的獎牌。





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▲廖家儀返台參加國標舞大賽，老公、小孩也特地前來加油打氣。（圖／民視）

▲廖家儀學國標兩年成績非凡。（圖／民視）

廖家儀2 年前和太古集團總裁老公陳世傑舉家搬回香港定居，特地返台參賽，老公和婆婆、小孩皆在場邊為她加油打氣，她在「師生賽」拿下兩亞軍、兩季軍，一個殿軍，苦笑表示自己在「倫巴」時摔了一跤，一共拿下四面獎牌，成績非凡，她卻不滿足，嘆：「我為什麼只能拿第二名！」她透露9月將會去義大利比賽。





▲謝金晶一臉黑妝嚇壞友人小孩。（圖／民視）

謝金晶為了比賽，也特地穿上挖背舞衣，並畫了一臉「黑妝」，自己感到滿意的性感裝扮，卻沒想到把前來幫她加油打氣的朋友小孩給嚇哭，讓她當場尷尬不知該如何是好！