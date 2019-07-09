記者盧薇淩／台北報導

創作天后陳綺貞去年底推出第七張專輯《沙發海》，最新一波單曲《觀察者》，用一把吉他娓娓道出眼前生活風景，回顧自己20年來的歌唱歲月；該首歌更是她與音樂戰友鍾成虎共同合作，兩人合作超過15年，雖在今年宣告分手，但在音樂上仍有共同理念，而《觀察者》也是他們首度共同譜寫的作品。

▲陳綺貞和鍾成虎分手後仍維持相同的音樂理念 。（圖／添翼提供）

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《觀察者》是陳綺貞《沙發海》專輯裡最後一首歌，也是她與鍾成虎首度共同譜寫的作品，雖然彼此關係從戀人昇華為摯友，但對於音樂仍有相同理念。兩人合作超過15年，沒人比鍾成虎更了解陳綺貞，用一把吉他，單純勾勒出純粹真實的情緒，並以敏銳的文字，細數一段青澀日子，就像是一篇日記，唱出出道以來的過往，尤其在歷經分手公布之後，陳綺貞儼然成為新一代女性ICON，同時也預告接下來她會持續化身「觀察者」為這座城市歌唱。

▲陳綺貞《觀察者》是與鍾成虎首度共同譜寫的作品 。（圖／添翼提供）



充滿回憶的歌，當然要找最熟悉陳綺貞的黃中平導演掌鏡，兩人合作多年，早就保有一定默契，不過第一次聽完《觀察者》後，導演直呼「好感動」，認為這首歌就像是一幅淡淡的素描圖畫，雖然只有簡單勾勒幾筆，卻能感受到濃烈情緒，他表示：「這首歌聽起來很簡單，好像在唱一位樂手的回憶，但仔細感受，似乎能聽到綺貞想要衝撞這個社會體制。」



導演特別選擇以黑白畫面處理，紀錄幾組社會不同角落的族群，包含一位擔任人體模特兒的跨性別者，一對愛情場跑18年的女同志伴侶，兩個在全盲服務生餐廳打工的視障大學生，手繪電影海報40餘年的老師傅，他們生活的吉光片羽下與質樸的歌詞交錯下，也帶出這座城市日常的模樣。MV還穿插陳綺貞「漫漫長夜」演唱會片段，讓歌迷回到年初最溫暖感動的記憶。