ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張宇親餵初乳「寶寶嘴巴滲血」！　擠奶身體瞬冒「恐懼反應」

記者劉宜庭／綜合報導

前主播張宇6月底順利生下第二胎兒子「跳跳」，加上大兒子「蹦蹦」，組成一家4口幸福家庭。不過，她近來透露，由於當初生完第一胎坐月子時，曾患乳腺炎發燒送急診，因此潛意識中對餵母乳感到十分害怕，儘管如此，如今小兒子出生，她仍強忍疼痛親餵，並在泌乳顧問的幫助之下，成功克服心中恐懼。

▲▼主播張宇。（圖／記者林彥君攝）

▲張宇婚後育有2子。（圖／資料照／記者林彥君攝）

請繼續往下閱讀...

「餵母奶好像坐雲霄飛車，有天份的覺得輕鬆自如，抓不到訣竅的心情上下奔馳，生活作息完全被母奶控制。」張宇坦言，由於生第一胎時的餵奶經驗太差了，除了因為乳腺炎送醫，事後還需吃藥並且硬擠，「那個痛，根本就是覺得我下地獄算了啊，整個胸膛都在漲痛，一碰都像火燒。」當時，老公僅有在週末時從上海飛回來陪她，她坦言，「我可能有點憂鬱傾向自己也不知道，因此潛意識對餵母奶有深層恐懼。」

如今生下第二胎，張宇發現，當她準備要開始擠奶時，身體自然冒出恐懼反應，瞬間手軟，「不是搞笑喔，是真的突然雙手無法動彈，連用手機打字都沒辦法。」但是，一看見小兒子水靈靈的無辜大眼，她的母性又頓時冒出，加上在產後前3天時沒什麼奶，於是嘗試親餵初乳，「後來發現不對勁耶怎麼越來越痛，兒子嘴巴滲出的不是奶，是我的血呢。」

▲張宇分享餵母奶經驗。（圖／翻攝自張宇臉書）

▲張宇分享餵母奶經驗。（圖／翻攝自張宇臉書）

後來，張宇在泌乳顧問的幫忙之下，成功戰勝自己的身體及恐懼，也了解到關於母奶的正確觀念，「原來開始幾天的初乳是只能手擠，千萬不能用機器的，只有等量出來、有流速了才能用，否則一定扯受傷。」如今，她已從「沒奶人」，進步到發現只要用對方法，自己母奶量也是可以很多的，她也轉變心態，表示不會再強求自己，如果沒奶了就改餵配方奶。

張宇一連串餵母奶的血淚過程，勾起不少媽媽網友心中共鳴，同時也引來大票粉絲留言驚嘆，「媽媽好偉大呀～辛苦了」、「媽媽要煩惱的事，真的太多了」、「辛苦妳了、加油」，意外掀起一陣熱烈討論。

推薦閱讀

陳建州水中「用力拋飛」4歲雙胞胎兒　頭部朝下…網一看全嚇傻！

陳建州水中「用力拋飛」4歲雙胞胎兒　頭部朝下…網一看全嚇傻！

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

野生DJ SODA打卡故宮！　穿緊身旗袍羞笑：我愛台灣…網暴動求巧遇

野生DJ SODA打卡故宮！　穿緊身旗袍羞笑：我愛台灣…網暴動求巧遇

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

3大「時下嬰兒必備技能」Get！　丁文琪一喊愛你喔…酷比反應融化網

3大「時下嬰兒必備技能」Get！　丁文琪一喊愛你喔…酷比反應融化網

爬完《炮仔聲》天堂路…陳小菁一伸手惹心疼！　驚收劇迷「恐嚇私訊」

爬完《炮仔聲》天堂路…陳小菁一伸手惹心疼！　驚收劇迷「恐嚇私訊」

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

舒淇罕見頂「齊眉短瀏海」登封面！　網驚認不出：這誰？

舒淇罕見頂「齊眉短瀏海」登封面！　網驚認不出：這誰？

張倫碩摔東西怒罵「你有病啊！」　鍾麗緹尖叫大哭：我受不了了

張倫碩摔東西怒罵「你有病啊！」　鍾麗緹尖叫大哭：我受不了了

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張宇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳喬恩被關濾鏡…「臉蛋真實缺陷」現形！　一側身肉全炸了出來
  2. 台電推「節電搖滾布袋戲」　盛竹如挑戰台語配音土地公、北港朝天宮演出
  3. 深夜路過籃球場「親睹難過一幕」　曹西平動怒開罵了！
  4. 馮迪索IG宣布「重磅消息」！《玩命關頭9》2大影后回歸粉絲嗨炸了
  5. 陳漢典：我練過跆拳道　帥氣迴旋踢瓶蓋⋯結果GG了
  6. 眾量級家寧買盲包「抽到價值8萬金飾」　Andy慫恿拿去當…她回這樣被網讚太善良！
  7. 女主播親餵初乳「寶寶嘴巴滲血」！　擠奶身體瞬冒「恐懼反應」
  8. 阿滴做4年真的累了！　「被逼到麻木」曝當YouTuber最痛：想看我摔下來
  9. 4女兒1年學費40萬　屈中恆「怕了」：還不能安心變老
  10. 關穎PO兒超萌照片！　往下一看…逆天長腿成亮點

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366