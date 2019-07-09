記者劉宜庭／綜合報導

前主播張宇6月底順利生下第二胎兒子「跳跳」，加上大兒子「蹦蹦」，組成一家4口幸福家庭。不過，她近來透露，由於當初生完第一胎坐月子時，曾患乳腺炎發燒送急診，因此潛意識中對餵母乳感到十分害怕，儘管如此，如今小兒子出生，她仍強忍疼痛親餵，並在泌乳顧問的幫助之下，成功克服心中恐懼。

▲張宇婚後育有2子。（圖／資料照／記者林彥君攝）

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「餵母奶好像坐雲霄飛車，有天份的覺得輕鬆自如，抓不到訣竅的心情上下奔馳，生活作息完全被母奶控制。」張宇坦言，由於生第一胎時的餵奶經驗太差了，除了因為乳腺炎送醫，事後還需吃藥並且硬擠，「那個痛，根本就是覺得我下地獄算了啊，整個胸膛都在漲痛，一碰都像火燒。」當時，老公僅有在週末時從上海飛回來陪她，她坦言，「我可能有點憂鬱傾向自己也不知道，因此潛意識對餵母奶有深層恐懼。」

如今生下第二胎，張宇發現，當她準備要開始擠奶時，身體自然冒出恐懼反應，瞬間手軟，「不是搞笑喔，是真的突然雙手無法動彈，連用手機打字都沒辦法。」但是，一看見小兒子水靈靈的無辜大眼，她的母性又頓時冒出，加上在產後前3天時沒什麼奶，於是嘗試親餵初乳，「後來發現不對勁耶怎麼越來越痛，兒子嘴巴滲出的不是奶，是我的血呢。」

▲張宇分享餵母奶經驗。（圖／翻攝自張宇臉書）



後來，張宇在泌乳顧問的幫忙之下，成功戰勝自己的身體及恐懼，也了解到關於母奶的正確觀念，「原來開始幾天的初乳是只能手擠，千萬不能用機器的，只有等量出來、有流速了才能用，否則一定扯受傷。」如今，她已從「沒奶人」，進步到發現只要用對方法，自己母奶量也是可以很多的，她也轉變心態，表示不會再強求自己，如果沒奶了就改餵配方奶。

張宇一連串餵母奶的血淚過程，勾起不少媽媽網友心中共鳴，同時也引來大票粉絲留言驚嘆，「媽媽好偉大呀～辛苦了」、「媽媽要煩惱的事，真的太多了」、「辛苦妳了、加油」，意外掀起一陣熱烈討論。