8場義大利電影講座開放報名！可獲「寶格麗限量明信片」

▲金馬經典影展：義大利電影課講座，聞天祥將介紹義大利電影裡的金童玉女。（圖／金馬執委會提供）

記者林映妤／台北報導

「金馬經典影展：義大利電影課」7、8月在台北、台中展開，除了引進37部義大利影史經典重登大銀幕，也和義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）攜手舉辦8場電影講座，邀請金馬影展執行長聞天祥、知名樂評人焦元溥、電影學者黃建業，藍祖蔚、塗翔文、鄭秉泓等資深影評人，帶領觀眾走進義大利經典電影世界！

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▲報名者可獲寶格麗明信片。（圖／金馬執委會提供）



參加電影講座的觀眾，可獲得寶格麗限量特製的精美電影明信片套組，將美好的觀影體驗一併收藏。7月20日至7月21日在台北誠品信義店6F視聽室的講座，由聞天祥、焦元溥、黃建業，分別從義大利電影的明星、配樂和編劇三個不同角度，切入這些影史經典。3場講座將於7月10日中午12:00起，在金馬影展官網開放報名，額滿為止。

▲金馬經典影展：義大利電影課講座，鄭秉泓將於《戰國妖姬》放映後介紹維斯康提導演的作品。（圖／金馬執委會提供）



8月15至8月26日的台中場放映期間，也將由聞天祥、黃建業、藍祖蔚、塗翔文、鄭秉泓等資深影評人，於映後舉辦講座，引領觀眾走進羅塞里尼、狄西嘉、維斯康提、安東尼奧尼、費里尼等5位大師的電影世界。更多映後講座資訊，可上金馬影展官網查詢。



金馬執委會與台中市影視發展基金會合作的「金馬經典影展：義大利電影課」，台北場映期為7月26日至8月15日在台北新光影城放映，台北場優惠預售票已於官網開賣；台中場映期則於8月15日至26日在台中新光影城放映，7月27日舉辦選片指南，7月31日正式售票。