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《小時光》林一、邢菲「真實歌聲」曝光！合唱《那些年》悲劇走音崩潰

記者李玟儀／綜合報導

大陸偶像劇《致我們暖暖的小時光》捧紅男主角林一與女主角邢菲，2人在劇終後首度合體出演綜藝《快樂大本營》，並現場演唱《那些年》，沒想到一開口就讓全場驚呆，簡直是重新為這首歌譜曲。

▲▼《小時光》林一、邢菲。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼《小時光》林一、邢菲唱歌悲劇。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼《小時光》林一、邢菲。（圖／翻攝自芒果TV）

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《小時光》劇迷盼了很久，終於等到林一、邢菲在《快樂大本營》合體，在猜影視劇原唱歌首的環節中，2人合唱電影《那些年我們一起追的女孩》主題曲《那些年》，起初2人表情看起來都很淡定、自信，隨著音樂節奏搖著手中的麥克風，結果第一句林一就搶拍了。

主持人在一旁幫忙把節拍拉回來，但音準還是找不太到，林一最後放棄，尷尬地說：「再來一遍吧再來一遍，對不起大家，我再來一遍。」再試第二次，他小心翼翼地開口，雖然還是搶拍，但很努力要穩住音準，好不容易快進入狀態了，此時輪到邢菲演唱，一開口就被虧：「真是好『搭檔』。」連走音都很有默契。

▲▼《小時光》林一、邢菲。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼《小時光》林一、邢菲唱歌悲劇。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼《小時光》林一、邢菲。（圖／翻攝自芒果TV）

終於熬過了歌曲的第一部分，副歌迎來原唱胡夏，這首歌總算回到原本最初的模樣，事後林一回想起當時錄影的狀態，自己都不敢直視自己的表現，自嘲：「別人唱歌要錢，我唱歌要命。」連粉絲都虧，「胡夏聽了想打人」、「林一邢菲唱歌，快跑啊大家！」吐槽2人唱歌不靠歌藝全靠靈魂再撐。

►林一、邢菲合唱《那些年》影片

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關鍵字

快樂大本營, 致我們暖暖的小時光, 林一, 邢菲, 胡夏, 那些年

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