MBLAQ G.O宣布9月結婚崔藝瑟！　「交往700天紀念」甜唱結婚進行曲

記者張筱涵／綜合報導

韓團MBLAQ（엠블랙）成員G.O（鄭丙熙）2018年認愛小7歲女友崔藝瑟，日前迎來交往700日紀念的同時宣布結婚消息，讓大家又驚又喜。

▲G.O和崔藝瑟2018年公開認愛。（圖／翻攝自instagram／yeseul0104）

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G.O現在主要都在經營YouTube頻道和當直播主，7日時突然上傳一則影片名為「重大公告！我們結婚了」，可以看見他們並肩而坐地宣布結婚消息，崔藝瑟害羞地低頭又遮住臉的模樣洋溢著幸福。目前婚禮進度已經確定好日期和場館租借，為了婚紗、造型及一些細節行程還正在努力，正確日期會在之後公開，目前只透露是9月底，花絮中他們還甜蜜哼唱結婚進行曲，結果被崔藝瑟發現G.O其實不太熟悉旋律，相當逗趣可愛。

▲G.O和崔藝瑟拍片宣布結婚消息。（圖／翻攝自오예커플스토리YouTube）

事實上，G.O認愛後在1月的時候也特別透過影片宣布同居消息，霸氣表示彼此是以結婚為前提交往，當時就已經確定了對方是想要牽手走一輩子的對象，如今說到做到真的要結婚了而且還第一時間與粉絲分享，獲得了來自四面八方的祝福。

▲G.O和崔藝瑟結婚受到大家祝福。（圖／翻攝自instagram／yeseul0104）

▼중대발표！저희 결혼합니다 (지오, 예슬 오예커플 랜선 청첩장)。（影片／取自오예커플스토리YouTube，如遭刪除請見諒）