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安妮首次參加比賽就想當藝人　張雁名演戲擋鏡頭被罵「你主角啊！」

記者蕭雅玲／台北報導

第八屆伊林璀璨之星今、明兩天舉辦海選，伊林娛樂副董事長陳婉若率領旗下藝人蔡淑臻、安妮、張雁名、陳信維等人信心喊話。安妮雖然沒有參加過選秀經驗，但讀書時參加過大學小姐比賽，得到第一名拍了雜誌封面「從那天開始我就想當藝人。」

▲▼陳信維、蔡淑臻、陳婉若、安妮、張雁名。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲璀璨之星海選陳信維、蔡淑臻、陳婉若、安妮、張雁名現身幫參賽者加油打氣。（圖／記者蕭雅玲攝）

陳信維表示，既然選擇演藝工作，上台之後就不要去想，放輕鬆享受舞台就好，把最好的一面呈現給大家看，若這次演出不完美也沒關係，還會有下一次在繼續努力就好。

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張雁名也說，在當了藝人後每次拍戲都還是會有焦慮的症狀，「平常心真的很重要，把自己在舞台上準備的東西一次展現出來，不要去想會成功或失敗，記得最初的熱情跟夢想。」他回憶第一次拍戲就跟羅志祥與言承旭，當時非常緊張，連走位都不會，當時一直狂擋羅志祥的鏡頭，還被導演罵「你主角啊！」

璀璨之星今年邁入第八屆，報名人數再創新高，李明川的姪女也報名參賽，她喜歡唱歌、跳舞的她表示，「原本媽媽不太同意，所以有先問了舅舅的意見後，在舅舅的支持下，媽媽後來也答應。」希望表現能脫穎而出，成為李明川的學妹。

今年璀璨之星共分「模特兒組」、「花漾少男少女組」以及「演藝組」，網路報名人數已超過上萬人，參賽者來自日本、緬甸、新加坡、美國、馬來西亞、法國等地，有參賽者為了這次選秀減重23公斤，而在海選現場也發現不少明星臉的參賽者，如長相神似陳漢典、以及韓國女團BLACKPINK團員Lisa。
 

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安妮, 張雁名, 陳信維, 李明川, 蔡淑臻, 陳婉若

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