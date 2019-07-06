潘瑋柏連兩年登《夏戀》　15分鐘不斷電嗨唱樂翻粉絲！

記者蕭雅玲／台北報導

花蓮《夏戀嘉年華》音樂盛會，昨（6日）邁入第二日，主辦單位特別邀請唱跳天王潘瑋柏擔任表演的壓軸嘉賓，以及黃國倫、網路創作歌手蔡佩軒、李玉璽、小男孩樂團等人接力嗨唱，其中黃國倫為了《夏戀》竟帶了價值超過百萬的吉他，在現場彈奏，而潘瑋柏更在暑假大熱天的舞台上挑戰15分鐘組曲不斷電，把現場氣氛炒到最高潮。

▲潘瑋柏二度受邀在《夏戀嘉年華》表演。（圖／三立）唱跳天王潘瑋柏已連續兩年登《夏戀嘉年華》演唱，粉絲為了一堵天王的風采，還徹夜就到現場排隊，昨一登場就一連嗨唱了《反轉地情》、《誰是MVP》等長達15分鐘的不斷電組曲，以及《不得不愛》、《Tell Me》等經典夯曲

讓粉絲興奮地讚嘆他的精湛唱功，在太下高喊：「我們永遠的偶像」。

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▲潘瑋柏15分鐘不斷電表演粉絲嗨翻。（圖／三立）

▲黃國倫帶著百萬吉他登《夏戀嘉年華》表演。（圖／三立）

同樣也是連續兩年登《夏戀》演出的黃國倫，為了昨晚的演出，特別大手筆攜帶製作於超過150年的歷史、價值超過百萬萬的古董吉他，於現場演唱向梵谷致敬的歌曲《Vincent》。他也透露，因為梵谷對畫作的熱情和愛戀最能代表夏戀的精神，所以特別選這首歌，演出時搭配梵谷畫布的動畫，讓現場粉絲沈浸在梵谷的畫布和19世紀的氛圍中。