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快訊／《那年花開》胡杏兒生了！　首曝兒子姓名…一家4口溫馨同框

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星胡杏兒2015年與金融才俊李乘德（Philip）結婚，隔2年迎來兒子奕霆 （Brendan），年初宣布懷上二胎，如今終於熬過辛苦孕期，終於在6日透露生下男寶寶，並開心曬出一家4口的同框照片，並將兒子取名為李奕霖。

胡杏兒生二胎。（圖／翻攝自胡杏兒微博）

▲胡杏兒6日透露二胎男寶寶已經出生。（圖／翻攝自胡杏兒微博）

胡杏兒6日下午開心報喜，第二胎兒子已經平安出生，感性寫道：「Hello，李奕霖Ryan Lee，爸爸媽媽和哥哥歡迎你來到這個世界！」同時，她PO出一張照片，雖然並未讓寶寶露臉，但一家4口的手緊緊握在一塊，另類同框的畫面讓人備感溫馨。

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胡杏兒生二胎。（圖／翻攝自胡杏兒微博）

▲胡杏兒一家四口溫馨同框。（圖／翻攝自胡杏兒微博）

胡杏兒的老公李乘德則在IG發文透露，小兒子名字的由來，其中「奕」源於氏族家譜，而Ryan則是接續大兒子的英文名Brendan，同樣取了源自於愛爾蘭的名字，而且後來發現，原來Ryan還有著「小國王」的意思。

胡杏兒過去是TVB的花旦之一，近年演藝重心轉往大陸，憑藉著戲劇《那年花開月正圓》走紅，日前宣布懷上二胎後，仍持續工作，甚至先前距離預產期只剩1個月時，她為了力挺老公，還是挺著大肚子現身，被讚相當敬業。如今順利升格為一家4口幸福家庭，也吸引大票粉絲留言獻上祝福。

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