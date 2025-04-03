泰國影后YaYa進軍好萊塢　《曼谷淪陷》還原電玩經典怪物

記者蕭采薇／綜合報導

全球暢銷恐怖生存遊戲躍上大銀幕，災難驚悚鉅片《曼谷淪陷》由泰美聯手打造，更邀來以《把哥哥退貨可以嗎》、泰版《當男人戀愛時》紅遍亞洲的泰國影后「Yaya」烏拉薩雅斯帕邦德首度進軍好萊塢，飾演為保護愛女不惜奮戰的母親。

▲Yaya在新片《曼谷淪陷》展現為母則強的堅毅精神。（圖／威視提供）

現年32歲的Yaya擁有泰國、挪威混血基因，憑藉高挑身材、精緻五官及自然演技，自14歲出道便成為廣告及時尚界寵兒。她以《築夢莊園》、《愛與罰》等泰劇迅速走紅，在泰國累積超高人氣，並擁有眾多海外粉絲。2018年轉戰大銀幕的她，憑藉首部電影《把哥哥退貨可以嗎》展現幽默魅力，隨後在泰版《當男人戀愛時》中以深情演出奠定影后地位，連續多年入選泰國最受歡迎女演員殊榮。

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▲泰國影后Yaya新片飾演警探妻子，為幼女不惜激戰魔物。（圖／威視提供）

此次在《曼谷淪陷》中，Yaya顛覆甜美女神形象，飾演的警探妻子「菩朗」，原本與丈夫、女兒在曼谷度假，卻突逢恐怖攻擊與地獄之門開啟的雙重災難。面對肆虐城市的骷髏巨人與魔物，她必須為了愛女奮戰，並協助丈夫尋找封印地獄之門的方法。片中她不僅挑戰高強度動作戲，更將「為母則強」的堅韌精神展露得淋漓盡致！Yaya在幕後訪談時形容，這個角色就像一頭「母獅」，即便身陷險境，也要拚死捍衛家人。

▲為營造逼真的末日氛圍，《曼谷淪陷》劇組深入曼谷實地取景，打造超過600個特效鏡頭。（圖／威視提供）

有趣的是，Yaya現實生活中的未婚夫、泰國男神「Nadech」納得克庫吉米亞近期同樣在恐怖片領域發光發熱。由他主演的《鬼聲泣》系列不僅創下驚人票房佳績，續集《鬼聲泣2》更以8000萬泰銖刷新泰國首日票房紀錄。如今，Yaya也在大銀幕上挑戰驚悚題材，並進軍好萊塢級製作，兩人不約而同在恐怖片中大展突破性演出，被粉絲笑稱是「最強恐怖片CP」。

▲Yaya與現實生活中未婚夫Nadech，近期不約而同在恐怖片中表現亮眼。（圖／翻攝自Yaya官方IG）

《曼谷淪陷》由斯特芬哈克與亞歷山大基斯爾聯手執導，首度將暢銷恐怖遊戲《Home Sweet Home》搬上大銀幕。為營造逼真的末日氛圍，劇組深入曼谷實地取景，打造超過600個特效鏡頭，並結合好萊塢級特效，震撼重現遊戲中的經典怪物。預告片中，巨型骷髏怪物正是還原自遊戲中的餓鬼（Preta），而更多駭人怪物也將接連現身，為觀眾帶來前所未有的恐怖衝擊。

▲Yaya顛覆甜美女神形象，《曼谷淪陷》展現挑戰高強度動作戲。（圖／威視提供）

美國警探傑克（威廉莫斯里 飾）與妻子（烏拉薩雅斯帕邦德Yaya 飾）和女兒前往泰國度假，原是一場放鬆之旅，卻在一位恐怖分子（米歇爾莫羅尼 飾）的屠殺襲擊中徹底變調。混亂之際，地獄之門被強行打開，無數惡靈傾巢而出，還有泰坦魔物橫掃一切，曼谷瞬間淪為人間煉獄。為了拯救家人與這座即將崩壞的城市，傑克不得不與一名神秘僧侶（亞歷山大李 飾）聯手，找到封印地獄門的方法。然而，傑克也漸漸發現，災難的背後，似乎隱藏了更駭人的秘密，《曼谷淪陷》已搶先全美在台上映。

▲3Yaya形容自己的角色，就像「母獅」拚死和捍衛家人。（圖／威視提供）