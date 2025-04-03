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鍾雪瑩金馬影后得獎作　《看我今天怎麼說》游學修苦練兩年手語

記者蕭采薇／台北報導

香港電影《看我今天怎麼說》由新生代演員鍾雪瑩及游學修和聾人演員吳祉昊共同演出，三人表現出色，鍾雪瑩更是以生動又自然的演技詮飾聽障人士，獲得61屆金馬獎最佳女主角的肯定，讓電影更受矚目，也獲得香港金像獎七項提名，台灣也確定將於4月30日上映。

▲《看我今天怎麼說》游學修、鍾雪瑩、吳祉昊。（圖／華映提供）

▲鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》，獲得61屆金馬獎最佳女主角的肯定。（圖／華映提供）

香港導演黃修平曾以作品《狂舞派》獲得香港金像獎最佳新導演的肯定，作品充滿人文及獨特情感，是香港新生代導演的代表人物之一。最新作品《看我今天怎麼說》改編自他五年前的短片劇本，描述聽障人士在潛水期間可以用手語自在的溝通，讓他覺得很浪漫，而興起改編成長片的念頭。

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在了解聾人世界的過程中，他發現有部份聽障朋友並不想以現代科技讓自己可以聽見聲音，「所以我覺得《看我今天怎麼說》是個聾人身份及自我認同的故事，要融入世界還是保持真我，是否存在著衝突呢？究竟要做什麼選擇呢？」

▲《看我今天怎麼說》游學修、鍾雪瑩、吳祉昊。（圖／華映提供）

▲游學修為《看我今天怎麼說》苦練兩年手語。（圖／華映提供）
 
《看我今天怎麼說》有著獨特對聾人及聽人世界的觀察視角，成為去年金馬獎提名的黑馬作品，不但獲得主演游學修和鍾雪瑩分別獲得最佳男女主角提名，鍾雪瑩更擊敗強勁對手，以極度自然的演技在金馬封后，在金馬影展放映時也獲得好口碑。

游學修為了詮飾不用人工耳蝸的聾人，手語必需打得非常流暢，他早在開拍前兩年開始勤練手語，「我在疫情期間，展開手語的地獄式練習，要把手語練到像說母語的一般，手語老師們的要求都超高。」而鍾雪瑩則是扮演從小使用人工耳蝸，可以不用手語溝通的精算師，而她在學生時代就曾參加過手語社，有一點基礎，但要模仿聽障人士的口語聲音和說話的口型，也同樣花了不少心力。

▲《看我今天怎麼說》游學修、鍾雪瑩、吳祉昊。（圖／華映提供）

▲《看我今天怎麼說》由游學修、鍾雪瑩、吳祉昊主演。（圖／華映提供）
 
《看我今天怎麼說》描述三位赤誠的聾人青年，子信（游學修飾）來自聾人家庭，雖然生活滿是障礙，卻用手語活出自信。素恩（鐘雪瑩飾）小時候植入了「人工耳蝸」，艱辛學習及採用口語，努力地去做個「正常人」，努力融入社會之中。Alan（吳祉昊飾）也使用人工耳蝸，口語能力跟素恩相若，但也懂得手語，是子信的莫逆之交。他認為聾人應該盡力與不同的人溝通，開拓世界。友情把三人連上，彼此生命經驗的不同，撞得他們遍體鱗傷，卻也引領著他們去探索自我。

 

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看我今天怎麼說, 鍾雪瑩, 游學修

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