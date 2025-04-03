小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）2月初病逝於日本，隔月正式下葬，但家人至今仍深陷哀傷中，小S第一時間請假《小姐不熙娣》長達半年的時間，據悉日前有廠商砸重金請小S復出拍廣告，但已被她婉拒。稍早，小S透過經紀人駁斥外界謠言，更坦言正在努力振作「復工」，背後原因全是為了大S，一席話再次惹人心疼。

▲小S目前已經停工2個月，工作邀約全都婉拒。（圖／翻攝自Facebook／小S）

事實上，當小S面臨演藝事業低谷時，總是大S鼓勵她，才會陸續主持《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》。小S去年以《小姐不熙娣》入圍金鐘主持人獎時，就感謝大S當時鼓勵她不要假裝自己不想當明星，即便最後與獎項擦身而過，感謝的人依舊還是大S，姊姊如同她工作的動力來源，成為她最堅強的後盾，可以盡情在外綻放光芒。

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▲大小S不只是工作夥伴，感情早就超越家人。（圖／翻攝自Facebook／小S）

如今大S離世，小S推掉所有工作，幾乎也無更新社群，每天都沈浸在悲傷中，對於網路流傳大S生前留給女兒的珠寶在海外被拍賣，她動怒駁斥謠言，也吐露近況：「我姐姐離世，對我如同天崩地裂，我每天都在想念她，為她寫歌，也在想何時能夠振作起來開始工作，因為我知道我姐希望我能珍惜自己還能工作，所以這是我每天所做所想！」