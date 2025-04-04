台灣首部橫跨南北極電影！　主播舒夢蘭領金鐘團隊拍15年跨七大洲

記者蕭采薇／台北報導

由擁有豐富主播經驗的舒夢蘭執導、台灣第一部跨越南北極的生態電影《守護我們的星球》，由舒夢蘭帶領拍攝團隊橫跨冰雪荒漠，經歷一段歷時15年、遠征115個外景地，總距離累計21萬8千公里的旅程，相當於能繞行地球5.45圈。

▲《守護我們的星球》導演兼製片人舒夢蘭。（圖／東森電視提供）

片中除了完整呈現極地世界無與倫比的美麗，鏡頭下也見證全球暖化造成的氣候災難與珍稀物種瀕臨滅絕，舒夢蘭用女性細膩的觀察，溫柔的鏡頭語言，希望這部片能提醒觀眾守護寶貴的生態環境刻不容緩。

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《守護我們的星球》斥資四千萬完成首部以台灣觀點、為地球生態發聲的紀錄片，以最後僅存的冰凍極地與太平洋深海作為拍攝場景，敘事主角為克服嚴酷環境、努力生存繁衍的82種驚奇動物。

▲《守護我們的星球》片段，北極熊站立於僅存的冰層。（圖／東森電視提供）



幾乎年年入圍金鐘獎的東森主播舒夢蘭，自2010年第一次踏上南極大陸拍攝後，從此開啟紀錄片製作生涯，這次她身負導演兼製片的重任，花了15年走遍七大洲、60餘國，讓觀眾能在大銀幕看見南北極宏偉壯麗、震懾人心的自然奇景，以及極地動物前所未見、令人驚嘆的行為。

▲住在南極可愛的企鵝與海豹需要大家一同守護。（圖／東森電視提供）

舒夢蘭感慨表示，如此珍貴的極地風光，卻因人類的過度開發、暖化巨變，南北極的冰雪王國正快速消融，導致生存其中的野生動物面臨有史以來最嚴峻的挑戰。她強調：「任何一個生態的失衡都將引發全球性的災難。」

▲巨大的海象是北極獨有的動物。（圖／東森電視提供）

不只危及動物也影響人類生存，沒有一個生命會是局外者。她希望透過鏡頭與文字為世人留下珍貴的影像紀錄，喚起大家對生命與自然的關懷與熱情，「唯有瞭解，才會在乎；唯有在乎，我們才能真正改變。」舒夢蘭期許自己從一個觀察自然的紀錄者，變成自然生態的守護者。

▲人類活動排放的二氧化碳加速極地暖化。（圖／東森電視提供）

去年是有紀錄以來全球最熱的一年，極端氣候導致的災害事件頻傳，南北極扮演著地球重要的恆溫器，影響著人類與萬千物種的生存，卻鮮少人知道全球暖化對極地生態的衝擊已迫在眉睫。《守護我們的星球》呈現了壯麗的自然奇景，也透過實際參與台灣科學家的極地研究，以台灣視角探討極地暖化與人類生存的未來，電影將於5月23日上映。