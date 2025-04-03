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朱宇宰小鳥胃被傳「漱口水解決1餐」！　他親揭食量回應了

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星朱宇宰（주우재）是模特兒出身，近年活躍於各大綜藝節目，收穫大批粉絲的喜愛。在演藝圈中以食量小著稱的他，被傳出會用漱口水來代替進食，引發討論，對此他近期親自做出回應，也透露了自己的真實食量。

▲朱宇宰。（圖／翻攝自Instagram／ophen28）

▲朱宇宰以食量小著稱。（圖／翻攝自Instagram／ophen28）

朱宇宰近期在節目《屋塔房的問題兒童們》中，被問到是否真的用漱口水來解決1餐，對此他表示其實是謠言，並坦言自己因為胃腸比較敏感，所以在錄製節目時無法好好吃東西。不過在被問到當天吃了什麼時，他則透露到錄影當下的晚上6點為止，只吃了一份「草莓巧克力希臘優格」，引發全場訝異，也讓在場的金鐘國忍不住嘆氣。

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▲▼朱宇宰。（圖／翻攝自YouTube／KBS Entertain）

▲朱宇宰表示「用漱口水解決1餐」是謠言。（圖／翻攝自YouTube／KBS Entertain）

其實朱宇宰先前也曾在節目《全知干預視角》中，展現自己的「小鳥胃」。當時一早起床的他面對1盒甜甜圈，誇口自己早餐能一口氣吃掉4個，然而最後他卻僅吃下半個就停下動作，還因為不想被歸類為小鳥胃，表示自己「不是飽了，是想留著明天吃」，笑翻大批網友。

▼《屋塔房的問題兒童們》完整片段。（影／YouTube／KBS Entertain）

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