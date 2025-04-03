李安經典電影《囍宴》好萊塢翻拍　陳沖、尹汝貞助陣鬧笑料

記者蕭采薇／綜合報導

李安1993年的經典愛情喜劇電影《囍宴》，當年獲得金馬獎最佳影片、最佳導演和最佳原著劇本等5個獎項，拿下柏林影展金熊獎，以及入圍奧斯卡、金球獎最佳外語片獎，奠定台灣出身的李安，成為國際名導的基礎。如今該片由好萊塢翻拍，更請到南韓影后、奧斯卡得主尹汝貞演出。

▲尹汝貞在《囍宴》中，飾演突然飛到探訪孫子，而導致場面徹底失控的韓國奶奶。（圖／UIP提供）

2025年好萊塢版的的《囍宴》，將故事背景搬到美國，描繪一群彼此選擇為家人的朋友，如何在家庭期待、酷兒身份與文化認同的衝突中，經歷各種意外與感動，是部一部笑料百出的溫馨喜劇。

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故事敘述安琪拉與伴侶李因試管嬰兒療程屢屢失敗，卻無力負擔新的療程費用。而他們的好友珉，雖是跨國企業家族的隱藏繼承人，坐擁豐厚財富，卻因學生簽證即將到期而陷入困境。當他的男友克里斯拒絕求婚後，珉靈機一動，向安琪拉提出一樁交易−只要她願意與他假結婚，幫助他取得綠卡，他便資助李的試管嬰兒費用。

▲安琪拉與伴侶李因試管嬰兒療程屢屢失敗，卻無力負擔新的療程費用。（圖／UIP提供）

然而，他們原本打算低調進行的計畫，卻因珉的奶奶突然從韓國飛來探訪而徹底失控。這位精明的老夫人不僅對孫子的婚事半信半疑，還堅持要為他們辦一場盛大的傳統婚禮，讓這場「交易」瞬間變成一場盛大而混亂的囍宴。隨著婚禮逼近，兩對情侶的感情與關係也面臨前所未有的挑戰—當承諾、家人與自我認同交織在一起，他們是否能勇敢地面對內心真正的渴望？

▲珉因學生簽證即將到期而陷入困境，男友克里斯卻拒絕求婚。（圖／UIP提供）

電影集結了跨世代的傑出演員，包括楊伯文、奧斯卡提名演員莉莉葛萊史東、金馬獎影后陳沖、凱莉瑪麗陳、韓基燦，以及奧斯卡得主尹汝貞。也延續李安想傳遞的訊息—成為家人的真正意義，在於學會理解、接受與寬容。