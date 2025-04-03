肯爺夫妻遭疑分居！　他新歌歌詞「求老婆回來」引熱議

記者黃皓瑋／綜合報導

47歲的美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye），2023年與現任老婆碧安卡（Bianca）結婚，2人高調行為頻頻引發關注。然而，肯爺近期公開的新專輯中，卻出現一首名為碧安卡的歌曲，歌詞中不斷喊話「我只希望你回來」，引發網友議論，猜測2人疑似分居。

▲肯爺與碧安卡作風高調引發關注。（圖／路透）



肯爺近期公開新專輯《WW3》，其中〈碧安卡〉的歌詞曝光後引發關注：「碧安卡，我只希望你回來，回到我身邊，我知道我做了什麼讓你生氣」、「我的寶貝她跑了，但她先試著讓我承諾，我不去醫院，因為我沒病，我只是不明白」、「她的家人想把我關起來，他們想讓我去靜修」。對此有不少網友猜測2人分居了，紛紛表示「我很高興她離開了他」、「這對她有好處」，不過也有網友認為這僅是肯爺的公關噱頭而已。

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▲肯爺夫婦上個月曾遭爆料將離婚，但隨即被經紀人否認。（圖／翻攝自Kanye West、Bianca Censori）



其實，肯爺與碧安卡上個月曾遭多家外媒爆料即將離婚，不過2人的經紀人否認了傳聞，透露這對夫婦將會共度情人節。他也直言：「有關他們私生活的消息，會直接由他們來公告，而不是來自沒有根據的小報謠言。」

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