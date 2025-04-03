ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

肯爺夫妻遭疑分居！　他新歌歌詞「求老婆回來」引熱議

記者黃皓瑋／綜合報導

47歲的美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye），2023年與現任老婆碧安卡（Bianca）結婚，2人高調行為頻頻引發關注。然而，肯爺近期公開的新專輯中，卻出現一首名為碧安卡的歌曲，歌詞中不斷喊話「我只希望你回來」，引發網友議論，猜測2人疑似分居。

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸。（圖／路透）

▲肯爺與碧安卡作風高調引發關注。（圖／路透）

肯爺近期公開新專輯《WW3》，其中〈碧安卡〉的歌詞曝光後引發關注：「碧安卡，我只希望你回來，回到我身邊，我知道我做了什麼讓你生氣」、「我的寶貝她跑了，但她先試著讓我承諾，我不去醫院，因為我沒病，我只是不明白」、「她的家人想把我關起來，他們想讓我去靜修」。對此有不少網友猜測2人分居了，紛紛表示「我很高興她離開了他」、「這對她有好處」，不過也有網友認為這僅是肯爺的公關噱頭而已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（外送稿用）▲▼肯爺夫婦在威尼斯的脫序行為引發爭議。（圖／翻攝自Kanye West、Bianca Censori）

▲肯爺夫婦上個月曾遭爆料將離婚，但隨即被經紀人否認。（圖／翻攝自Kanye West、Bianca Censori）

其實，肯爺與碧安卡上個月曾遭多家外媒爆料即將離婚，不過2人的經紀人否認了傳聞，透露這對夫婦將會共度情人節。他也直言：「有關他們私生活的消息，會直接由他們來公告，而不是來自沒有根據的小報謠言。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

推薦閱讀

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

豬哥亮逝世8年　謝金晶掃墓「驚見1景象」：是不是祢來看我們？

豬哥亮逝世8年　謝金晶掃墓「驚見1景象」：是不是祢來看我們？

小S動怒駁斥「大S珠寶疑被拍賣」！　悲吐近況：對我如同天崩地裂

小S動怒駁斥「大S珠寶疑被拍賣」！　悲吐近況：對我如同天崩地裂

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

豬哥亮逝世8年　謝金晶掃墓「驚見1景象」：是不是祢來看我們？

小S動怒駁斥「大S珠寶疑被拍賣」！　悲吐近況：對我如同天崩地裂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

肯爺, 肯伊威斯特, Kanye West, Ye

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李安經典電影《囍宴》好萊塢翻拍　陳沖、尹汝貞助陣鬧笑料
  2. 朱宇宰小鳥胃被傳「漱口水解決1餐」！　他親揭食量回應了
  3. 小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎
  4. YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！
  5. 肯爺夫妻遭疑分居！　他新歌歌詞「求老婆回來」引熱議
  6. 小S動怒駁斥「大S珠寶疑被拍賣」！　悲吐近況：對我如同天崩地裂
  7. Jisoo來台開唱「繁體中文發文」謝粉絲！　接地氣高喊：水啦
  8. Andy清明連假曬獨照：好好陪家人！　吐13字洩心境
  9. 洪詩愛女皮膚染病「半夜狂抓到流血」！　凌晨求醫嘆：有小孩才知父母心
  10. 直擊／BOYNEXTDOOR突衝下台自拍、擊掌　「宰鉉親鏡頭」全場瘋掉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366