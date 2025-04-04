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連假電影票房曝！《麥塊》首日狂掃700萬　《有病才會喜歡你》台片冠軍

記者蕭采薇／台北報導

清明連假你出門看電影了嗎？改編自史上最暢銷遊戲的冒險電影《MINECRAFT麥塊電影》，找來「水行俠」傑森摩莫亞、喜劇天王傑克布萊克聯合主演，2日開片即橫掃全台破700萬票房，榮登開片日全台票房冠軍。台片部分，校園愛情喜劇電影《有病才會喜歡你》，則成為春假國片冠軍。

▲《MINECRAFT 麥塊電影》倫敦首映會。（圖／華納提供）

▲《MINECRAFT 麥塊電影》演員們倫敦首映會。（圖／華納提供）

《MINECRAFT麥塊電影》為了完美還原遊戲最獨特的方塊仙境，不僅由遊戲公司的創意總監擔任製片，還找來全球最知名的YouTuber們一起設計劇情，讓這部遊戲IP改編的電影，獲得全球玩家一致讚賞。

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《有病才會喜歡你》則是春假國片開片冠軍，上映當日來到飾演土豆的黃冠智家鄉嘉義進行宣傳活動，他在台上難得感性的分享：「這部電影很貼近我的青春，而嘉義就是我成長的地方，能夠帶著作品回來，感覺就像圓了一個夢。」現場影迷熱情應援，甚至還要求坐大腿合照，氣氛既感人又青春熱血。

▲《有病才會喜歡你》到黃冠智的家鄉嘉義進行宣傳活動。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》黃冠智（左）與詹懷雲（右）飾演一對好兄弟。（圖／紅杉娛樂提供）

黃冠智飾演的土豆，其實最好演但也最難演，在《有病才會喜歡你》中他共有三段字數很多又需要念得很快的台詞，其中一場更為了要模仿百白飾演的主任，卻因為導演許富翔臨時加入的龍眼籽，讓他頻頻失誤NG，心情大受影響。黃冠智坦言：「那天很熱又流很多汗，龍眼籽黏在額頭很容易掉，一掉就沒辦法連戲，所以因為這個被干擾，當下心情其實很挫折。」

 

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