泫雅現身機場「嘴唇厚度寬2倍」　貼身裙遭批小腹凸出…韓網戰翻

記者張筱涵／綜合報導

南韓小天后泫雅（현아）5日現身仁川機場準備來台灣出席啤酒節活動，一下車時就以貼身連身裙展現曼妙身材，只是站定點給攝影大哥照相的照片卻被網友說「嘴唇怎麼腫成這樣」。

▲泫雅6日出席高雄啤酒節。（圖／翻攝自FACEBOOK／HyunA 현아）

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泫雅5日一早為了出席6日高雄啤酒節活動現身仁川機場，準備進到機場大樓前特別站在門前擺POSE給攝影大哥拍照，她穿著貼身薄荷色連身裙讓前凸後翹的好身材一覽無遺，黑直髮配上白皙皮膚更顯清純魅力。

▲泫雅5日現身機場。（圖／視覺中國CFP）

只是這組機場照在南韓論壇「THEQOO」PO出後，泫雅的嘴唇受到網友的熱烈討論，「嘴唇整個腫起來了」、「一眼看過去只看到泫雅的大嘴唇」、「有打東西進去吧」，而有網友指出是口紅顏色過於鮮豔、擦的範圍比較大才會導致。不只如此，穿著貼身裙的泫雅被指小腹凸出，粉絲看了都替偶像抱不平，「這叫小腹凸出？低頭看自己的吧」、「明明就是衣服皺褶跟角度問題，太誇張了」，也有一般網友說：「泫雅已經很瘦了欸…」

▲韓網友放過去泫雅的照片說她嘴唇變了。（圖／翻攝自南韓論壇THEQOO）

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