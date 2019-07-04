記者吳孟庭／綜合報導

原本只是兩國政治與經濟問題，現在卻影響到了演藝圈！日本近日放話要對南韓「出口管制」，使得韓國人開始抵制、呼籲拒買日本貨，而現在偶像團體也遭殃，目前正當紅的兩個女團TWICE跟IZ*ONE，裡面都各有3位日本成員，遭韓網友要求退出團體！

▲日韓貿易戰害到偶像！韓網友要求TWICE、IZ*ONE成員退團。（圖／翻攝自TWICE、IZ*ONE臉書）

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TWICE近年在日本發展成績斐然，只要在日本活動，可以藉著MOMO（平井桃）、Sana（湊崎紗夏）和Mina（名井南）的日文能力暢行無阻，打下日本市場可說是不可或缺的功臣。

▲TWICE日籍成員MOMO、SANA、MINA。（圖／翻攝自TWICE臉書）

IZ*ONE是南韓電視台與AKB48合作的選秀節目《Produce 48》，去年所選拔出的日韓限定女團，雖然最終日籍成員沒有想像得多，但宮脇咲良、矢吹奈子與本田仁美都擁有超高人氣，日前來台開唱，在台灣與海外也累積不少死忠粉絲。

由於日韓爆發貿易戰，偶像團體意外中槍，不僅TWICE、IZ*ONE，包含男團NCT127、PENTAGON等也都有日籍成員，不少網友發起拒看這些團體、拒買該團商品，甚至要求日本成員退團等言論，逐漸在韓網延燒。

▲IZ*ONE日籍成員宮脇咲良、矢吹奈子與本田仁美。（圖／翻攝自IZ*ONE臉書）

日本政府1日宣布將對南韓實施嚴格的半導體出口限制，等於控管出口到南韓的相關原料。對此，南韓企劃財政部長洪楠基4日也回應，若日本真的實施長期限制，南韓也會採取反制措施。不僅偶像團體，南韓網友也發起拒買日本商品，如Uniqlo、SK2、資生堂、7-Eleven、日本3C品牌等抵制活動。