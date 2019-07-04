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南韓翻拍美劇《指定倖存者：60日》　池珍熙得意：導演選對人！

記者鄭又菡／綜合報導

Netflix最新強檔韓劇《指定倖存者：60日》（60 Days, Designated Survivor），池珍熙在劇中飾演的環境局長朴武振，是個對政治沒有慾望，並喜歡以科學數字做客觀判斷的人，池珍熙在記者會上得意表示自己非這角色莫屬，因為劇中角色跟自己真實個性，及角色設定的年紀都很相似，讓他在整場的記者會上「跳針」6次不斷強調自己有多適合，其他在旁的演員也都笑著表示認同。

▲▼ 池珍熙、姜漢娜主演的新戲《指定倖存者：60日》（圖／Netflix提供）

▲池珍熙主演的新戲《指定倖存者：60日》（圖／Netflix提供）

據集主要講述因為不明恐怖攻擊，導致南韓總統與眾多內閣成員在襲擊中不幸喪命，並由池珍熙所飾演的環境局長朴武振代理總統職權60天。此劇翻拍了美劇《指定倖存者》（Designated Survivor），但由於美國及南韓的政治制度有所差異，這兩個版本的分別也是焦點之一。池珍熙認為南韓版的劇本比原版的更加令人著迷，更是讚嘆編劇的功力。而導演也表示，整個故事因為社會背景不同，所延伸出的發展也不太一樣：「除了有新增角色，該劇更著重主角們如何在艱辛與絕望當中尋找希望。」

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池珍熙臨危受命當總統　《指定倖存者：60日》青瓦台換血

▲池珍熙主演的新戲《指定倖存者：60日》（圖／Netflix提供）

共16集的《指定倖存者：60日》於7月1日起，每週一、二晚上與韓國同步更新。

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指定倖存者：60日, 池珍熙

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