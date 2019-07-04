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LEO王休學了才講！媽保證：老實說我就不生氣　害怕被抓包先招了

記者吳孟庭／台北報導

金曲獎最佳男歌手Leo王成為首位嘻哈歌王，知名度大提升，連最近去看韓片《寄生上流》都被認出要求拍照，該片以欺騙為主軸，他坦言自己沒有什麼說謊被抓包的經驗，因為跟媽有默契，都會坦白講，「不過休學是先做了才講」。他也分享自己曾當過英文家教，有趣的是當時他還是「嘻哈圈外人」，反倒被學生推薦不少饒舌歌手，現在這位「嘻哈前輩」也在他得獎後傳訊恭喜。

▲▼韓片《寄生上流》找Leo王挑戰快手摺披薩盒。（圖／記者李毓康攝）

▲《寄生上流》找Leo王站台。（圖／記者李毓康攝）

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由名導奉俊昊執導的坎城金棕櫚電影《寄生上流》在台票房已經破1500萬，今（4）日邀請新科歌王Leo王挑戰片中折披薩盒，結果限時間內只折出了3個，苦笑：「如果是我應該會被扣錢」。

Leo王在得獎後，一句請媽媽不要再情緒勒索，成為話題焦點。雖然他看似跟母親有不少溝通不良的時候，卻又不得不誇讚媽媽這方面教育得好，「我跟我媽有一個好默契，她會說『什麼事情不要騙我，老實跟我講，媽答應你不生氣。』話是這樣講啦...」全場笑翻，他接著說，「但我還是會老實說，因為我會很害怕等下被抓包，像休學也是直接講，但是做完才講。」

▲▼韓片《寄生上流》找Leo王挑戰快手摺披薩盒。（圖／記者李毓康攝）

▲《寄生上流》找Leo王挑戰快手摺披薩盒。（圖／記者李毓康攝）

不同於片中基宇（崔宇植飾演）拿著偽造的高學歷，Leo王是札札實實台大生（雖然休學），表示曾在大學時期也擔任過英文家教2、3年，因為都是教男孩子，常常陪打電動交流感情，印象深刻的是教到一名高三生，「他已經聽饒舌很久了，我才剛開始玩，他反而會推薦我饒舌歌手。」這次得獎後也跟對方聯絡上，「我才知道他現在已經大學畢業了，他有恭喜我。」但對方後來沒有走上嘻哈路。

問到有沒有發生過像電影般家長面試的情形？Leo王說，「我不是去片中那種很高級的家裡家教，但家長會透過下課請吃飯來了解你，不過他們都對我滿客氣的。」停頓了一下他笑說，「畢竟我是有著台大光環嘛！」讓現場記者都笑了。

▲▼韓片《寄生上流》找Leo王挑戰快手摺披薩盒。（圖／記者李毓康攝）

▲Leo王回憶大學擔任英文家教。（圖／記者李毓康攝）

至於對於這部電影的階級與貧富差距，Leo王也很有感，自爆高中交女朋友的故事，「對方爸媽是大學教授，都屬於高知識分子，我們去約會的時候，我想吃滷肉飯，但對方就會想去吃義大利燉飯，沒有對錯或好壞啦，她也很愛我，也會陪我去吃滷肉飯。」最後是因為價值觀不同而分手嗎？他笑說，「後來分手都不是這些原因啦！」

《寄生上流》故事描述沒有穩定工作的一家四口住在簡陋的半地下室，直到長子偽造學歷來到朴社長的豪宅應徵高薪家教，兩個天差地遠的家庭就此被捲入一連串意外事件中。現正在台熱映中。

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LEO王, 金曲獎, 寄生上流

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