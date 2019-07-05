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【廣編】寰宇新聞台專訪小英總統！范琪斐犀利不減　小英親民爆表

【廣編】

圖、文／寰宇新聞台提供

總統蔡英文出訪「三聖」友邦前，特別接受電視媒體「寰宇新聞台」的專訪，寰宇新聞台為台灣唯一24小時專業的國際新聞台，提供即時國際時事政經要聞，帶領觀眾深入國際重要事件、了解國際動態、深入兩岸情勢。這次很榮幸受到府方青睞！與總統蔡英文進行深度訪談，為「范琪斐ㄉ寰宇漫遊」節目錄製專訪。節目由資深媒體人范琪斐所主持，她曾擔任駐美記者，並有20年豐厚的資歷，節目以詼諧幽默的口吻，縱觀中西觀點探討時事及政策議題，用不同面相不同的角度切入事件本身，帶領著大家輕鬆掌握國際新聞的脈絡，節目開播後廣受各地觀眾的好評！尤其本集蔡英文總統的深度訪談，更是創下可觀的收視佳績！因應出訪在即，蔡英文也暢談外交政策，強調突顯台灣存在的意義，堅持核心價值並也表達她對台灣的信心，她說到：「我們最大的價值就是證明再大的外來壓力，一個民主自由的國家是撐得住的！」

【廣編】寰宇新聞台專訪小英總統！范琪斐犀利不減　小英親民爆表（圖／寰宇新聞台提供）

▲(左起)張嘉玲、范琪斐、蔡英文、動眼神經。

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主持人范琪斐更為觀眾挖掘到小英總統親民、風趣的另一面，節目中蔡英文不僅推薦異國美食、家鄉零嘴、也大大推崇台灣花東優美的景緻。更多精彩內容以及辛辣的對談請鎖定寰宇新聞台《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》Youtube官方頻道或寰宇新聞台MOD 501頻道，有線中嘉系統208台，凱擘大寬頻(富邦)222台及各地有線電視！

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范琪斐, 寰宇, 小英, 蔡英文

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