ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

汪小菲公墓前拍照...突飄一陣臭味　回家驚見「人臉」大S嚇傻：快刪掉！ 

記者林彥君／綜合報導

大S的老公汪小菲發行自傳《生於1981》，他在書中分享自己人生和創業的心路歷程，及和大S的相識以來的生活點滴。汪小菲回憶有一天下午帶著女兒「小玥兒」去海邊玩，在回來的路上，小玥兒想要上廁所，想到離家還有一個小時的車程，就把車停路肩，讓小玥兒就地解決。

▲▼ 汪小菲 。（圖／平裝本出版有限公司提供）

▲ 汪小菲和女兒 。（圖／平裝本出版有限公司提供）

當時停在海邊的公墓，汪小菲認為離天黑還有一段時間，應該沒什麽事，「墓地上荒草叢生，我帶著小玥兒找地方，忽然一股刺鼻的臭氣迎面撲來，小玥兒突大叫，『好臭哦！』那是一股腐敗的臭氣，令人作嘔，可是就一會兒的工夫，那臭味又沒有了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 汪小菲 。（圖／平裝本出版有限公司提供）

▲汪小菲出新書分享生活 。（圖／平裝本出版有限公司提供）

汪小菲當時看著遠方的海景很漂亮，天邊一望無垠，海天連成一線，陽光灑在海面上，波光粼粼，順手拍了幾張照片，「小玥兒拉我回車裡，說爸爸我不要在這裡上廁所，玥兒使勁搖搖頭說『不要！髒！』我只好帶她回家，她一路上就那麽忍著，到了家，她第一件事就是衝進廁所。」

▲▼大S和老公汪小菲一起上節目，夫妻倆每期都成為話題人物。（圖／取自大S微博）

▲大S和汪小菲感情甜蜜。（圖／取自大S微博）

汪小菲回到家拿出手機，跟老婆一起看在路上拍的照片，「開始的幾張都挺好的，看到海邊公墓那部分，我老婆的臉忽然沉下來了，凡是在那裡照的照片竟然都是花的！黑的、棕的、紅的，各種暗色湊在一起，光線也特別暗，可是我記得當時的天明明還是亮的，再仔細一看，那一片黑黑紅紅的斑塊裡竟然有個人臉！」頓時，兩人起了一身雞皮疙瘩。

▲汪小菲發文護大S「剝蝦論」。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

▲汪小菲在書中分享和大S的互動。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

小玥兒當時上完廁所，蹦蹦跳跳地跑向媽媽，大S在孩子面前裝作沒事，還偷偷跟汪小菲說，「快！把照片全都刪掉！」汪小菲透露，「那一晚大S一夜未眠。」

至於這些玄之又玄的事，究竟什麽原因？汪小菲認為很難說，「台灣有很多公共墓地，大多年代久遠，不少海邊的廢棄漁場、廢棄建築久未有人管理，到了晚上讓人感覺很慌，這裡很多人都信鬼神，各種各樣的廟無處不在，我對這些事的看法是，將信將疑，保持敬畏。」
 

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

推薦閱讀

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

小S大女兒登時尚雜誌！　13歲進化「高級臉」西裝穿上身超霸氣

小S大女兒登時尚雜誌！　13歲進化「高級臉」西裝穿上身超霸氣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

汪小菲, 大S

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」
  2. 汪小菲公墓前拍照...突飄一陣臭味　回家驚見「人臉」大S嚇傻：快刪掉！ 
  3. 大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了
  4. 女武神、灰姑娘是「社會邊緣人」！拿「美國怪象」質問川普
  5. 《哈利波特》推系列影集破局！　J.K.羅琳還原真相
  6. 「大小姐」吳兆絃尺度大開！「晃臀自摸」火辣熱舞影片曝光
  7. 陳柏霖突宣告「做了大事」　紀念35年來歷史性一刻：再見了！
  8. 《爸爸》諾一8歲帥臉超越老爸！　搭女同學合唱…驚見「超萌身高差」
  9. 「前寶塚最強男役」柚希禮音抵台！　鐵粉恐龍裝迎接
  10. 關鍵開幹／不倫暴瘦狂哭慘被拍 爆謝忻復出陰謀論

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366