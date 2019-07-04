汪小菲公墓前拍照...突飄一陣臭味　回家驚見「人臉」大S嚇傻：快刪掉！ 

記者林彥君／綜合報導

大S的老公汪小菲發行自傳《生於1981》，他在書中分享自己人生和創業的心路歷程，及和大S的相識以來的生活點滴。汪小菲回憶有一天下午帶著女兒「小玥兒」去海邊玩，在回來的路上，小玥兒想要上廁所，想到離家還有一個小時的車程，就把車停路肩，讓小玥兒就地解決。

▲ 汪小菲和女兒 。（圖／平裝本出版有限公司提供）

當時停在海邊的公墓，汪小菲認為離天黑還有一段時間，應該沒什麽事，「墓地上荒草叢生，我帶著小玥兒找地方，忽然一股刺鼻的臭氣迎面撲來，小玥兒突大叫，『好臭哦！』那是一股腐敗的臭氣，令人作嘔，可是就一會兒的工夫，那臭味又沒有了。」

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▲汪小菲出新書分享生活 。（圖／平裝本出版有限公司提供）

汪小菲當時看著遠方的海景很漂亮，天邊一望無垠，海天連成一線，陽光灑在海面上，波光粼粼，順手拍了幾張照片，「小玥兒拉我回車裡，說爸爸我不要在這裡上廁所，玥兒使勁搖搖頭說『不要！髒！』我只好帶她回家，她一路上就那麽忍著，到了家，她第一件事就是衝進廁所。」

▲大S和汪小菲感情甜蜜。（圖／取自大S微博）

汪小菲回到家拿出手機，跟老婆一起看在路上拍的照片，「開始的幾張都挺好的，看到海邊公墓那部分，我老婆的臉忽然沉下來了，凡是在那裡照的照片竟然都是花的！黑的、棕的、紅的，各種暗色湊在一起，光線也特別暗，可是我記得當時的天明明還是亮的，再仔細一看，那一片黑黑紅紅的斑塊裡竟然有個人臉！」頓時，兩人起了一身雞皮疙瘩。

▲汪小菲在書中分享和大S的互動。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

小玥兒當時上完廁所，蹦蹦跳跳地跑向媽媽，大S在孩子面前裝作沒事，還偷偷跟汪小菲說，「快！把照片全都刪掉！」汪小菲透露，「那一晚大S一夜未眠。」

至於這些玄之又玄的事，究竟什麽原因？汪小菲認為很難說，「台灣有很多公共墓地，大多年代久遠，不少海邊的廢棄漁場、廢棄建築久未有人管理，到了晚上讓人感覺很慌，這裡很多人都信鬼神，各種各樣的廟無處不在，我對這些事的看法是，將信將疑，保持敬畏。」

