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「最帥空少」陽光笑容脆上爆紅：好想搭！　斜槓身份曝⋯還演過BL劇

記者蕭采薇／綜合報導

近來一則泰國空少影片在社群瘋傳，原因不為別的，只為該名空服員實在太過帥氣。儘管原出處是緬甸旅遊粉專的貼文，但經台灣網友在Threads轉發後，依然引起話題。而這位空少除了在航空公司上班外，還是一名演員，職業相當斜槓。

▲泰國皇雀航空空少爆紅，Akaravin N同時也是BL劇演員。（圖／翻攝自IG）

▲泰國空少爆紅，29歲的Akaravin N同時也是BL劇演員。（圖／翻攝自IG）

緬甸旅遊粉專「Million Holiday」原是分享搭乘泰國廉價航空皇雀航空（Nok Air）的心得，畫面中男性空服員穿著白色襯衫，搭配上灰色西裝背心，不時對鏡頭露出陽光笑容。影片在Threads引起討論，有人直呼：「這哪一間的空少，好想搭！」，更有人認為他長得很像中國演員吳磊。

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▲泰國皇雀航空空少爆紅，Akaravin N同時也是BL劇演員。（圖／翻攝自IG）

▲Akaravin N同時也是演員，曾演過兩部BL劇。（圖／翻攝自IG）

不過這名空少確實也是演員，今年29歲的他名叫「Akaravin N」，除了空服員的工作外，還曾經演出兩部BL劇，包括18禁大尺度的《星辰之家：慾望深淵》和《我們的校隊時光》，確實也明星等級的顏值。他也會在IG紀錄空勤和演員兩種身份的點滴，工作非常多元。

▲「Akaravin N」長相帥氣，在IG擁有四萬粉絲。（圖／翻攝自IG）

▲「Akaravin N」長相帥氣，在IG擁有四萬粉絲。（圖／翻攝自IG）

事實上，泰國演員中「斜槓」並不是特例，不少人都有演員以外的工作。像是另一名知名泰國BL男星Jimmy（Jitaraphol Potiwihok），另外的身份就是皮膚科醫生，同時開辦了個人服裝品牌「Remedy」，即使出道也沒有放棄原本的喜好和生活。

▲「Akaravin N」爆紅影片。

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