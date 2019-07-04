ØZI奪金曲最佳新人獎...利菁「有點傷心」　突轉頭捂胸口：沒有謝謝我

記者林彥君／台北報導



利菁因胃食道逆流加上鼻涕倒流影響聲音，日前到醫院開刀，利菁今（4日）錄中天《麻辣天后傳》，表示現在已戒掉吃宵夜、喝咖啡的習慣，目前聲帶復原許多。利菁提到外甥ØZI奪下金曲獎最佳新人獎，她開心地說：「ØZI的歌唱得這麼好！身為他的家人真的很驕傲！」她也開玩笑說：「他在台上沒有感謝我。」

▲ØZI曾上利菁的節目。（圖／中天提供）

利菁過去帶ØZI上張小燕主持的《SS小燕之夜》，當時ØZI才18歲，她在節目上幫外甥宣傳單曲，利菁突然摀著胸口、轉頭看向旁邊，笑說：「阿姨很努力，但是沒有謝謝到阿姨，有點傷心，我有跟姊姊（葉璦菱）說，她聽完也說，『怎麼會這樣子？』開玩笑的啦！但是還是要跟我說謝謝。」

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▲ØZI奪金曲最佳新人獎。（圖／記者林敬旻攝）

利菁大讚ØZI有才華，將會拿出10萬元作為ØZI的獎勵，謙虛表示ØZI的表現這麼好，自己反而要加油，「我入圍這麼多次，僅拿一座，ØZI的後勁很強，我曾說ØZI是現在的周杰倫，當時都沒人鳥我，我太了解他了，非常看好。」之前曾和ØZI提到，要幫她寫歌，利菁笑說：「現在他都去找蔡依林，阿姨要排隊了！」

▲利菁 。（圖／伊林娛樂提供）