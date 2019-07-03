資深記者「沒看過總統打哈欠」　小英妙回...意外曝秒睡本領

記者林彥君／台北報導

總統蔡英文（小英）將於7月11日出訪位於加勒比海的「三聖」友邦聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯以及海地四個國家，展開「自由民主永續之旅」，小英近日上寰宇新聞台《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》與主持人范琪斐深度訪談。

▲總統蔡英文和范琪斐對談。（圖／寰宇新聞台提供）



范琪斐一踏入總統府就感慨的憶起了當年，笑說：「我上次來的時候是好像是李登輝還在當總統的時候耶！」而小英一開口也一貫「辣台派」的作風吐槽她：「是李登輝時代嗎?還是蔣經國？」為節目進行了自然且幽默的開場。

訪談中小英還帶著范琪斐去參觀她的辦公室，小英也特地準備零嘴蜜餞、杏仁餅等，邊吃邊和大家暢聊緩解大家緊張的情緒，被問到她從來沒有被拍到打哈欠的畫面，小英說：「談判談了十幾年，我意志力很重，但如果真的要睡，之前的街頭運動，也練就了秒睡的本領。」

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▲范琪斐。（圖／寰宇新聞台提供）



范琪斐除以自身的經驗談起了在邦交國採訪的便利之處，也分享了當時的小故事，范琪斐也提到台灣的記者根本進不去聯合國，只能蹲在門口等著別人出來告訴她發生了什麼事，而在等待聯合國開完會的5到8小時中，她只能待在門口的熱狗攤一直吃熱狗，還開玩笑的說：「吃到老闆都要把我收為乾女兒了！」小英聽聞後也笑說：「所以你說友邦多重要，他們可以在我們去不了的場合，幫我們發聲。」

談到了美食，小英向大家分享了她在紐約最愛的食物包括：椒鹽卷餅、貝果加燻鮭魚、義大利比薩等，也提到在無邦交國家，例如：美國，接待層級有點像是溫度計，接待層級高表示兩國關係很好，小英被問到對於現今台美關係打幾顆星？小英則幽默的說：「幾顆心，我覺得是一個誠意相待的心。」



