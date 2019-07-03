廖文強宣布演唱會開賣！　緊急「調身體、練歌」

▲廖文強宣布演唱會開賣。（圖／何樂音樂提供）

記者關韶文／台北報導

「重生系才子」廖文強推出新輯《活著是對命運最好的反抗》，這兩個月來好歌連發、透過創作累積好口碑，更獲得資深樂評給予讚賞，現在也加碼宣布好消息，將在8月17日舉辦Legacy演唱會！

距離開唱剩下不到50天，廖文強也進入備戰狀態，向來對演出高要求的他，也不斷與公司追加預算、祭出大規模的編制樂隊，就是要回饋粉絲最棒的堅持，對於開唱票房顯得戰戰兢兢「壓力當然會有，畢竟很久沒有辦這個規模的演出，很怕這幾年的閉關會被大家遺忘，樂觀一點想就是，也許大家很多年沒來聽喔專場，會很想念，會意外地有好成績吧！」

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腦內則同時上演「文強小劇場」，他形容，一直都很害怕售票演出，覺得有好多不確定因素，像是：怕定了一個很多人想看、卻來不了的時間、怕粉絲當天身體狀況不好、怕票賣不好、怕自己現場又亂講話、怕大家看完太晚回不了家，最後則總結「既然要辦了，就要好好衝起來！我最近在認真調養身體、練歌，希望一切順利」！

許多粉絲開始留言想聽的歌單，他透露「實在沒辦法所有歌都拉進來，會以最想推薦給大家聽的歌為主，盡量照顧到新朋友跟老朋友！」多首新歌會在這次首唱，是否有擔心那首歌是大魔王？他直呼「都是大魔王！同事問過這些歌這麼難唱，會不會五十歲就唱不動，我現在才三十就覺得好多歌好辛苦！但我會拿出專業的態度跟表現！」演唱會將於7月4日開賣。