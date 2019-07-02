ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《屍速列車》續集開拍　詭譎海報曝光！《素媛》女童星加入陣容

記者吳孟庭／綜合報導

破億票房的韓影《屍速列車》去年即證實會拍續集，由於孔劉、馬東石在前作已經死亡，續作男主角換成孔劉好朋友「姜棟元」，在上月24日正式開拍，不但完整卡司已出爐，包含演過電影《希望：為愛重生》（又譯為《素媛》）的女童星會加入演出，瀰漫詭譎氛圍的首張海報也出爐。

▲姜棟元接棒孔劉。（圖／記者張一中攝／翻攝自韓網）

▲姜棟元接棒孔劉演出《屍速列車》續集。（圖／車庫娛樂提供、記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

《屍速列車》續集片名為《半島（暫譯，반도）》，時間設定為《屍速列車》掀起病毒感染過後4年，南韓依舊沒擺脫喪屍攻擊，國家機能全部停止運作，彷彿變成廢墟的朝鮮半島內，還有一群倖存的人類想要逃離煉獄的故事。

先前已確認的男主角姜棟元，他本身和孔劉就是至親好友，兩人更同時被列為南韓「四大公共財產」的名品男演員，將飾演回到南韓與喪屍決一死戰的鄭錫一角。除此之外其餘卡司也曝光，曾演過韓影《軍艦島》的女演員李貞賢，將在片中即使屢次遭喪屍襲擊，也能不放棄、帶領著倖存人類前進的女戰士。

▲李貞賢。（圖／翻攝自李貞賢IG）

▲在《軍艦島》演出的李貞賢將擔任《半島》女主角。（圖／翻攝自李貞賢IG、Naver Movie）

還有電影《希望：為愛重生》飾演遭到性侵的女童星李蕊也是主演之一，今年已經長到13歲，亭亭玉立是個小少女；因《我叫金三順》而知名，最近在韓劇《請輸入檢索詞WWW》飾演入口網站社長的權海驍，則將在《半島》化身智慧的長者，深信李貞賢能將全員救出。另外確認的演員還有金民宰（音譯，김민재）與具高煥（音譯，구교환）。

▲《素媛》（希望：為愛重生）小童星李蕊與權海驍將演出《屍速列車》續集《半島》。（圖／翻攝自cjes.tagram IG、愛奇藝台灣站提供）

▲《素媛》（希望：為愛重生）小童星李蕊與權海驍將演出《屍速列車》續集《半島》。（圖／翻攝自cjes.tagram IG、愛奇藝台灣站提供）

雖然6月24日才正式開拍，但首波海報也已經公開。黑暗中可以看到船隻傾斜、車輛廢氣在路邊，海報中間有4人，辨識不出身分，但詭譎與陰森氣息濃厚，彷彿隨時有喪屍即將襲來。至於《半島》上映時間則尚未公布。

▲《屍速列車》續集《半島》開拍　詭譎海報曝光！。（圖／翻攝自Naver Movie）

▲《半島》正式開拍，詭譎海報曝光！。（圖／翻攝自Naver Movie）

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

推薦閱讀

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

長毒腫瘤150cm大腸全摘除！　《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」道別

長毒腫瘤150cm大腸全摘除！　《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」道別

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！　范乙霏《玩很大》首鬆口曖昧進度

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！　范乙霏《玩很大》首鬆口曖昧進度

遭爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身！　臉上表情網懂「這才是真正范冰冰」

遭爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身！　臉上表情網懂「這才是真正范冰冰」

Ruby確診登革熱！　台大醫院吊點滴…現況曝光「像浮屍」

Ruby確診登革熱！　台大醫院吊點滴…現況曝光「像浮屍」

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

《炮仔聲》又玩同臉人！陳冠霖新角色曝光　「金毛造型」網看傻眼

《炮仔聲》又玩同臉人！陳冠霖新角色曝光　「金毛造型」網看傻眼

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

館長點名譙爆吳宗憲：假愛台！　憲哥「84字砲火反擊」…網友戰翻了

館長點名譙爆吳宗憲：假愛台！　憲哥「84字砲火反擊」…網友戰翻了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

長毒腫瘤150cm大腸全摘除！　《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」道別

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！　范乙霏《玩很大》首鬆口曖昧進度

遭爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身！　臉上表情網懂「這才是真正范冰冰」

Ruby確診登革熱！　台大醫院吊點滴…現況曝光「像浮屍」

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

《炮仔聲》又玩同臉人！陳冠霖新角色曝光　「金毛造型」網看傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

屍速列車, 半島, 姜棟元, 李貞賢, 李蕊, 權海驍, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 曾國城酒後吐「真言」？差點毀了楊千霈幸福婚姻
  2. 小蜘蛛2年前辣扮蕾哈娜「救了一個男孩」　背後故事有洋蔥⋯網淚：你是真超級英雄
  3. 《屍速列車》續集開拍　詭譎海報曝光！《素媛》女童星加入陣容
  4. 于美人糊塗忘關電毯　小孩「燒到40度」認不得媽媽
  5. 紅髮艾德保鑣搖身一變成百萬網紅！　「搞笑扮演雙胞胎」粉絲笑翻
  6. 第一次當日劇臨演…見山下智久拍肩「都是臨演加油哦」　回家看電視傻眼！
  7. 《聲林2》首錄人氣學長姐探班！　鄭可強、張若凡公開「必勝關鍵」
  8. 《聲林2》最小參賽者年僅11歲　一看名單...驚見「金曲歌手」
  9. 影藝學院新增842名會員！女神卡卡、小蜘蛛都受邀　女性佔比超過一半
  10. 劉亦菲背部全裸「一路露到屁股上緣」　白嫩蛇腰300萬人辣到噴鼻血！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366