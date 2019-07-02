《屍速列車》續集開拍　詭譎海報曝光！《素媛》女童星加入陣容

記者吳孟庭／綜合報導

破億票房的韓影《屍速列車》去年即證實會拍續集，由於孔劉、馬東石在前作已經死亡，續作男主角換成孔劉好朋友「姜棟元」，在上月24日正式開拍，不但完整卡司已出爐，包含演過電影《希望：為愛重生》（又譯為《素媛》）的女童星會加入演出，瀰漫詭譎氛圍的首張海報也出爐。

▲姜棟元接棒孔劉演出《屍速列車》續集。（圖／車庫娛樂提供、記者張一中攝）

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《屍速列車》續集片名為《半島（暫譯，반도）》，時間設定為《屍速列車》掀起病毒感染過後4年，南韓依舊沒擺脫喪屍攻擊，國家機能全部停止運作，彷彿變成廢墟的朝鮮半島內，還有一群倖存的人類想要逃離煉獄的故事。

先前已確認的男主角姜棟元，他本身和孔劉就是至親好友，兩人更同時被列為南韓「四大公共財產」的名品男演員，將飾演回到南韓與喪屍決一死戰的鄭錫一角。除此之外其餘卡司也曝光，曾演過韓影《軍艦島》的女演員李貞賢，將在片中即使屢次遭喪屍襲擊，也能不放棄、帶領著倖存人類前進的女戰士。

▲在《軍艦島》演出的李貞賢將擔任《半島》女主角。（圖／翻攝自李貞賢IG、Naver Movie）

還有電影《希望：為愛重生》飾演遭到性侵的女童星李蕊也是主演之一，今年已經長到13歲，亭亭玉立是個小少女；因《我叫金三順》而知名，最近在韓劇《請輸入檢索詞WWW》飾演入口網站社長的權海驍，則將在《半島》化身智慧的長者，深信李貞賢能將全員救出。另外確認的演員還有金民宰（音譯，김민재）與具高煥（音譯，구교환）。

▲《素媛》（希望：為愛重生）小童星李蕊與權海驍將演出《屍速列車》續集《半島》。（圖／翻攝自cjes.tagram IG、愛奇藝台灣站提供）

雖然6月24日才正式開拍，但首波海報也已經公開。黑暗中可以看到船隻傾斜、車輛廢氣在路邊，海報中間有4人，辨識不出身分，但詭譎與陰森氣息濃厚，彷彿隨時有喪屍即將襲來。至於《半島》上映時間則尚未公布。

▲《半島》正式開拍，詭譎海報曝光！。（圖／翻攝自Naver Movie）