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第一次當日劇臨演…見山下智久拍肩「都是臨演加油哦」　回家看電視傻眼！

記者陳芊秀／綜合報導

傑尼斯男星山下智久剛演完新劇《破案神手》，收視率破10%作結並且大獲好評。他主演眾多日劇代表作，近日被藝人揭露片場不為人知的一面，引發網友熱烈討論。

▲▼山下智久拍日劇被當臨演。（圖／翻攝自IG／山下智久）

▲山下智久拍日劇被當臨演。（圖／翻攝自IG／山下智久）

34歲諧星宮園大耕是「ANZEN漫才」的成員，最近在節目中分享當臨演的故事。他在還未成名前，接了《求婚大作戰》的臨演工作，扮演高中棒球隊的一員，當時對演藝圈不熟悉，看到身邊的山下智久正在連打擊，就熱心說「一樣都是當臨演的，我教你怎麼打吧」，接著還鼓勵對方「都是臨演加油哦！」

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▲▼山下智久拍日劇被當臨演。（圖／翻攝自推特／宮園大耕）

▲宮園大耕成名前去當日劇臨演。（圖／翻攝自推特／宮園大耕）

▲▼山下智久拍日劇被當臨演。（圖／翻攝自IG／山下智久）

▲宮園大耕（紅箭頭）誤以為山下智久（右）也是臨演。（圖／翻攝自推特）

據宮園大耕表示，山下智久被看成臨演完全沒生氣，還說「謝謝你教我打棒球」，直到電視劇播出後，他才得知當時鼓勵的男生就是男主角。粉絲得知這段小故事超感動：「人真溫柔，又再度愛上他了。」

山下智久演藝事業不斷追求突破，除了打破公司肖像權禁忌，成為傑尼斯藝人中，首位開設IG的男偶像，拍完《破案神手》後，又要加入日歐合拍劇《THE HEAD》，新劇將挑戰全程英語台詞。他片場另一面鮮少曝光，除了被宮園大耕爆料私下溫柔的個性，日前也被直擊參加《破案神手》慶功宴，和將近40人一起唱KTV，還被工作人員要求多次重唱自己的歌，全程沒有露出為難神色，一路待到隔天清晨4點才散會，讓現場氣氛嗨到最高點。

▲▼山下智久拍日劇被當臨演。（圖／翻攝自IG／山下智久）

▲山下智久被當臨演沒生氣，還向對方說：「謝謝教我打棒球。」（圖／翻攝自IG／山下智久）

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