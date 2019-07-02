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聖結石嚴肅臉宣布遺囑！　「談夫妻感情有懷疑」聖嫂8字回應…網看哭

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber聖結石1日突然上傳一則名為「我的遺囑」影片，讓百萬訂閱者全都嚇一大跳，點開影片才發現是他想立生前遺囑，也可以看見他對家人的愛有多深。

▲聖結石突然立下遺囑。（圖／翻攝自聖結石Saint YouTube）

▲聖結石突然立下遺囑。（圖／翻攝自聖結石Saint YouTube）

聖結石一開始就先提到財產分配，如果父母還健在就會一間房子給他們，另一間房子則給老婆和小孩，如果財產能力許可希望能成立幫助兒童三餐溫飽和起居的基金會，但如果不夠的話就要捐贈給兒童教育、兒童三餐教育和先天疾病基金會。

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▲聖結石突然立下遺囑。（圖／翻攝自聖結石Saint YouTube）

▲聖結石希望能成立基金會幫助兒童。（圖／翻攝自聖結石Saint YouTube）

捐獻後剩下的財產第一順位是聖嫂DODO，感謝完有給自己幫助的好朋友們時，聖結石最後也透過這個影片向老婆告白：「老婆妳才是我人生中最大的貴人，我希望妳對妳自己多有一點自信，妳比妳想像中的妳好太多了。」

聖結石活到現在28歲，2015年和聖嫂結婚，從零到現在是個百萬點閱YouTuber：「對我的人生而言妳是幫助我最多的人，陪著我一起成長、陪著我一起迷惘、陪著我一起追夢，在這整個過程當中妳扮演至關重要的角色，也是我的靈魂伴侶，我希望妳可以再更相信自己，更有自信一些，對於我對妳的情感不用再懷疑了。」

▲聖結石突然立下遺囑。（圖／翻攝自聖結石Saint YouTube）

▲聖結石希望聖嫂更有自信。（圖／翻攝自聖結石Saint YouTube）

夫妻倆似乎對第二代已經有了共識，聖結石言語中透露著認為自己會比老婆還要早離開這世界，因此也叮嚀著：「我想提醒妳讓孩子自由地飛吧！不要什麼事情都幫他做決定，因為他們有他們的命運跟他們的時代，還有他們的世界，我們不要做太多餘的干涉。」聖嫂也在這則影片下感性回覆：「老公，謝謝你，我愛你。」談到生死的話題也讓粉絲忍不住鼻酸流淚。

▲聖嫂回覆。（圖／翻攝自聖結石Saint YouTube）

▲聖嫂回覆。（圖／翻攝自聖結石Saint YouTube）

▼我的遺囑。【聖結石Saint】。（影片／取自聖結石Saint YouTube，如遭刪除請見諒）

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