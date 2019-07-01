Ruby確診登革熱！　台大醫院吊點滴…現況曝光「像浮屍」

記者李湘文／綜合報導

電台DJ Ruby（盧春如）6月跟家人一起前往柬埔寨，未料前幾天還玩得好好的，之後就突然PO出躺在醫院的照片，嚇壞不少粉絲。事隔9天，她才在臉書揭曉原因，竟是確診登革熱，住院長達一星期，現在還得繼續回診抽血，模樣憔悴。

▲Ruby在柬埔寨確診登革熱。（圖／翻攝自臉書／Love Ruby Lu 盧春如）

Ruby在6月初前往柬埔寨，起初還常常PO照、開直播，跟網友分享在當地的見聞，然而16日起突然消聲匿跡，22日才PO出打點滴的照片，無奈表示：「過去1週很……但我們還在柬埔寨……」因為生病虛弱，她當時並未多談，只說「回去台灣再好好聊」，讓許多粉絲都感到擔憂。

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▲Ruby在柬埔寨住院1星期。（圖／翻攝自臉書／Love Ruby Lu 盧春如）

經過9天的沉默，Ruby到1日才終於解答，原來是這段期間感染了登革熱，「從6月16號半夜在柬埔寨的吳哥開始發病，18號在當地國際醫院確診登革熱住院治療後，6月25號我們就回到台灣，繼續自行在家裡演住院養病一周。」所幸目前最壞的情況已經過去，她的病情穩定下來，只是仍須持續到醫院回診追蹤。

▲Ruby到台大醫院回診。（圖／翻攝自臉書／Love Ruby Lu 盧春如）

Ruby今（1日）到台大醫院吊點滴，無奈表示：「目前依然長得像浮屍，如果直播請不要嚇到。」她PO出在醫院等叫號時拍的照片，臉部明顯浮腫，精神也顯得不佳，但身為1個孩子的媽，還是慶幸「真的還好不是小孩」。