Jasper 6歲慶生趴現場曝光！　陳小春「連換2造型」100％配合寵妻兒

記者傅家妤／綜合報導

星二代Jasper和爸爸陳小春參加《爸爸去哪兒5》爆紅，雖然節目結束後回歸日常生活，一舉一動仍持續受到大家關注。他在1日迎來6歲生日，媽媽應采兒特別為他舉辦了一場生日會，一家三口還特別換上了親子裝拍照，畫面非常溫馨，意外掀起不少熱議。

▲Jasper 6歲了。（圖／翻攝自微博／應采兒）

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應采兒和老公1日替兒子歡慶6歲生日，她在微博上曬出多張慶生趴的照片，畫面中只見jasper裝扮成DC漫畫人物「少年悍將」，而整個生日趴也是以該角色為主題，蛋糕也是「少年悍將」造型。

▲Jasper開心慶祝6歲生日。（圖／翻攝自微博／應采兒）

應采兒與陳小春100％配合兒子的喜好，不僅陪著Jasper一起Cosplay，一家三口還穿上寫著「生日男孩Jasper」的T恤。而無論是換造型、擺出逗趣POSE，過去一直給人嚴肅、不苟言笑印象的陳小春，為了妻兒也都一一配合，非常暖心。

▲陳小春、應采兒配合兒子的喜好Cosplay成「少年悍將」。（圖／翻攝自微博／應采兒）

看著兒子臉帶笑意、嘟起嘴吹著蠟燭的模樣，站在其身後的應采兒也笑得非常開心，期間還親吻了Jasper的臉頰，母子情深的畫面非常溫馨。不少網友也紛紛在發文底下送上生日祝福：「祝Jasper生日快樂，天天開心」、「一家三口也太幸福了吧，Jasper生日快樂！」

▲應采兒親吻兒子。（圖／翻攝自微博／應采兒）

事實上，應采兒對Jasper的管教雖然一直都很嚴格，但也非常疼愛兒子，她幾乎每年都會依照兒子的喜好，為對方舉辦生日派對，去年的7月1日她為Jasper舉辦了一場超級瑪莉的生日趴，一家人穿上超級瑪莉的吊帶褲服裝，非常可愛。過去她也曾以《玩具總動員》的巴斯光年為主題辦了一場派對，儘管要辦一場生日宴會花費不是小數目，可是網友認為從每年生日會的佈置上，就可以看出應采兒、陳小春是以小朋友的喜好為出發點，足見他們對兒子的重視程度。

▲應采兒去年為兒子舉辦超級瑪莉的主題派對。（圖／翻攝自IG／應采兒）