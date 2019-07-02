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滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

娛樂中心／綜合報導

Apple（黃暐婷）以《我愛黑澀會》出道，常在社群網站上傳比基尼辣照，但她其實是個怕水、不會游泳的人，不只這樣，由於她曾在玩滑水道的時候走光，此後穿泳裝都變得格外謹慎。

▲▼Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

▲▼Apple曾在水上樂園走光。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

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▲▼Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

Apple向《中國時報》透露高中有次去水上樂園的時候，直接換了一套比基尼玩滑水道，一滑進水裡還玩得不亦樂乎，朋友卻連忙告訴她：「泳褲掉了」，這才發現原來泳褲的某一邊綁帶鬆脫，害她在水底走光。

▲▼Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

▲Apple後來大多改穿連身泳裝。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

飽受驚嚇的Apple後來大多改穿連身泳裝，幸好近幾年連身泳裝都設計得相當時髦，無論是挖背或裸腰都能完美襯托曲線，但如果真的有需要穿三點式泳衣，她笑說：「現在都直接打2個死結～妥妥的！」

▲▼Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

▲如果要穿三點式比基尼的話，Apple一定會打2個死結。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

事實上，Apple終於跨出舒適圈，上了人生第一堂自由潛水課程，抱持著隨時要落跑的打算，嘗試在水中憋氣1分半鐘後，她已經覺得有點可怕，沒想到教練接著要她放手去深水泳池，她笑說：「我勇敢說不要！不時還會伴隨著我吵人的尖叫聲。」

▲Apple日前鼓起勇氣潛水了！（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

最後在教練的耐心鼓勵下，Apple終於鼓起勇氣潛水，「人生第一次進踩不到地的泳池，以後人生字典裡有潛水兩字了。」當天身穿連身泳裝，正面深V剪裁開到胸下，露出雪白美背和美臀形狀，展現自然健康美的一面。

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關鍵字

Apple, 黃暐婷, 我愛黑澀會, 黑澀會

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