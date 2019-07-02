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雞排妹情人節超慘！　「和男友泡鴛鴦浴求慶祝」遭回9字冷語

記者張筱涵／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純，ili）日前到YouTuber黑羽頻道作客，講到愛情觀時，她坦承18歲到22歲時談戀愛都非常火爆，現在就比較理性一點，情侶吵架的時候會主動承認自己錯誤，如此理性的觀念被網友讚：「真的很成熟懂事。」

▲雞排妹外型出眾，對每件事都有自己的看法。（圖／翻攝自臉書／雞排妹ili鄭家純）

▲雞排妹外型出眾，對每件事都有自己的看法。（圖／翻攝自臉書／雞排妹ili鄭家純）

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雞排妹說如果和男友吵架會第一個檢討自己做錯的部分：「因為兩個人在一起發生狀況一定不是只有一邊的錯，即便是外遇的事情。」會盡量讓自己維持客觀理性的態度去看待，因為每次吵架就是在扼殺彼此的緣分，同時也呼籲正在為了要不要和另一半繼續交往的人，只要簡單去思考是不是快樂時間多過不快樂的時間就好了。

另外，雞排妹談到情侶間過節的觀念，她認為事前就要先摸透對方的想法，因為有一次直接跟男朋友說情人節快到了卻慘遭打槍：「我就說欸欸欸～下個禮拜四是情人節耶！他就直接回我『那是一個商人的節日』，然後我就傻眼。」而且當下還是彼此一起泡鴛鴦浴的時候，頓時失去了情趣，結果到情人節前一天才發現該男友又完全忘記了。

▲雞排妹和男友泡鴛鴦浴時求一起過情人節卻被打槍。（圖／翻攝自黑羽YouTube）

▲雞排妹和男友泡鴛鴦浴時求一起過情人節卻被打槍。（圖／翻攝自黑羽YouTube）

▼ili全裸跟男友談判？雞排妹喜歡的類型竟然是阿神？！｜這餐我請 #36【黑羽 ili 鄭家純 雞排妹】。（影片／取自黑羽YouTube，如遭刪除請見諒）

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