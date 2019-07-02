《角頭2》王宣紐約騎單車「帥哥迎面搭訕」　原以為是豔遇⋯下一秒她愣住了

記者洪文／台北報導

《角頭2：王者再起》女星王宣近日趁著工作告一段落，跑去美國紐約旅行。她向《ETtoday》透露，這次騎著紐約的城市單車，隨興在街道上尋找驚喜，有一天遇到有著彭于晏帥度的陌生男子迎面搭訕，讓她以為有豔遇，未料對方說了一句話就走了，讓她在原地整個愣住，原來跟紐約當地的習慣有關。

▲▼王宣工作告一段落，前往紐約旅行。（圖／巧克麗娛樂提供）



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談到紐約的記憶，王宣回憶4年前在美國維吉尼亞海灘打工4個月，賺了第一桶金第一站就是去紐約玩，那也是她的第一次紐約行。相對那時候對任何景點都充滿好奇，她透露這次更想要找到一些驚喜，因此出發前沒有查任何景點，憑著自己隨興在街道漫步，「想停下就停下，想轉彎就轉彎，期待著不同的發現。」

▲▼王宣前一陣子去紐約旅行，隨興在街道上尋找驚喜。（圖／巧克麗娛樂提供）



在台北就愛騎Ubike的王宣，這次來到紐約也不能放過紐約的城市單車，「第一次在中央公園繞了一圈後實在不過癮，隔天就從上城，沿著單車車道騎到中城再到soho區，用了白天的時間好好瀏覽紐約這個大都會。」

▲王宣在紐約不放過騎腳踏車的機會。（圖／巧克麗娛樂提供）



剛好紐約6月是同志月，她去了石牆紀念公園，體認到當今紐約很自在的原因，就是因為這裡不會有太多的拘束跟包袱，每個人都可以很自在的做自己，包括穿著打扮、包括語言文化。她也去了中央車站解鎖11個傳說中的秘密，對於發車時間晚一分鐘方便旅客安全上車，以及Wispering Gallery迴音廊印象深刻，「我在角落講話將會因為聲波完整反射的原理，傳到對角線的角落，聲音相當清楚！我可是親自實驗過了！」

▲石牆紀念公園掛滿彩虹旗。（圖／巧克麗娛樂提供）



▲王宣在中央車站留影。（圖／巧克麗娛樂提供）



王宣有一天騎車在往《慾望城市》中凱莉布雷蕭的家的路上，遇到一個穿藍色西裝紮西裝褲，挽袖、褲長剛好腳踝配皮鞋，亞洲臉孔的帥哥，心想說：「天啊太帥了吧！」結果對方竟然朝她走過來，她我超緊張想說是我的豔遇要來了嗎？」剛好搭配像電影《曼哈頓奇緣》的城市背景，她形容好像一切都變成慢動作一樣，「就像是我心目中的彭于晏一樣的人朝我走來！」未料對方開口說：「小姐～這是單行道，你要走另外一邊！」講完對方便離去，留下一臉愣住的她。

▲紐約騎單車靠左，王宣不小心靠右騎車。（圖／巧克麗娛樂提供）



原來美國車輛是靠右行駛，但是單車車道都是靠左，王宣覺得很特別，「而且行人最大！紅綠燈在這裡僅供參考！」她笑說，自己很乖的每個紅燈都停下來，反而成為這城市裡的奇觀。她喜歡在紐約盡情做自己、享受生活的感覺，經過這次旅行，她給自己往後的旅程訂立了遊戲規則，「無論到哪個城市，一定要用城市單車瀏覽一遍！」

▲王宣在紐約被拉入飲料店參加「有影響力的人」才能參加的活動，讓她受寵若驚。（圖／巧克麗娛樂提供）