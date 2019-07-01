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TVBS董事長張孝威宣布9月退休！　將推舉陳文琦接任董座

記者林彥君／台北報導

TVBS今（1日）發聲明表示，張孝威董事長將於今年9月底退休，公司將於本月份召開董事會，將推舉宏達電董事長王雪紅的先生、威盛董事長陳文琦接任董事長。

▲▼ TVBS 董事長張孝威。（圖／TVBS提供）

▲TVBS董事長張孝威9月退休。（圖／TVBS提供）

張孝威於2012年5月接任TVBS董事長，迄今已逾7年。張孝威表示，出掌台灣電視媒體的龍頭從未在他的人生規劃裡，但過去7年是他人生中一段很有意義的歷程。他引用《聖經》提摩太後書表述當下的心情：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後有公義的冠冕為我存留。」為著過去7年能有機會為社會盡一份心力，心存感恩。

張孝威接任後提出「公正‧創新」為核心價值，推動因應數位匯流來臨之多項措施，包括一、推動製播數位化，為全台首家全頻道升級為HD高畫質播出的電視台。二、於週一至週五黃金時段推出國際新聞深度報導節目《Focus全球新聞》 。三、過去兩年連續獲英國牛津大學與路透新聞研究學會的調查，評為最具公信力的新聞頻道。四、推出開台以來首部自製八點檔日播劇《女兵日記》，收視率一舉破二，TVBS多年來首度躋身至綜合台前五名。五、成立新媒體事業部，產生的營收已超越業務總營收的一成以上。

 

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