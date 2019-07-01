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離婚30年！甄珍被問新男友　嚇了一大跳...2句話妙回

記者盧薇淩／台北報導

金馬獎終身成就獎得主甄珍近日推出自傳《真情真意》，日前舉行新書會，前夫謝賢也義氣相挺，讓甄珍感性說出擁有朋友是一生最幸福的事情，但她接受POP Radio《娛樂最夠莉》專訪，被問會否再交男友？甄珍聞言嚇了一跳，笑稱：「我離婚30多年都沒交過男朋友，現在too late！」

▲▼甄珍被問交男友，一句話妙回 。（圖／pop radio）

▲甄珍被問交男友巧妙回應 。（圖／pop radio） 
  
甄珍與第一任前夫謝賢因拍攝《緹縈》交往，在《海鷗飛處》的新加坡、香港拍攝，最後一場戲結束後決定閃婚，震驚當時演藝圈，甄珍笑說自己拍每部片都有母親伴隨「這是唯一我媽媽沒跟著去的」。資深電影監製焦雄屏替甄珍的自傳寫序，主持人好奇甄珍是不是把銀幕上反抗父母意旨、追求浪漫愛情搬到現實生活中？甄珍聞言大笑，但她坦言「我這一生可以算是糊裡糊塗，一點計畫都沒有」。談到姻緣，甄珍認為是「命與緣分」，她想起自己與謝賢從初戀到結婚、離婚，「好像都是冥冥中安排好，走一步推一步走」。
 
即便離婚多年，甄珍回憶起與謝賢的戀愛仍感到甜蜜與溫暖，但問到是否再交男友或找個伴？甄珍則說「沒這個想法」。會擔心兒子章立衡的婚事嗎？甄珍笑稱兒子是個宅男、非常保守，對女朋友的認知是以結婚為前提，「他交女朋友我也不會有任何意見」，甄珍對兒子的終身大事採「順其自然」態度，不催婚也不急抱孫；她甚至已經想好，如果未來兒子婚後，她就自己住進老人院，擁有一班朋友，還怕兒子煩。

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