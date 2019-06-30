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Ashly爆乳測試他！尼克回家「傻眼飆罵X」轉身走掉　現場嚇呆：生氣了？

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「這群人」成員尼克跟女友Ashly成立影片頻道，加上親妹妹「尼克妹」一起拍片，3人常互開玩笑惡作劇，引發笑料。Ashly最近又決定做個實驗，想知道尼克是否支持「男友不該管女友衣著」，因而穿上爆乳小背心，騙對方自己剛才穿這樣出門，沒想到尼克的反應卻讓她和妹妹都嚇一跳！

▲Ashly穿爆乳裝測試他，尼客氣到飆髒話。（圖／翻攝自Ashly Instagram）

▲尼克和Ashly情侶倆一起經營YouTube。（圖／翻攝自Ashly Instagram）

尼克和Ashly在1年前曾拍攝影片，討論已有男友的女生可不可以穿著性感，後來在廣大網友投票之下，由認為「為什麼不行」的Ashly小幅勝出。根據這個結果，Ashly決定再對尼克做一次測試，確認對方有沒有接受投票結果，於是故意穿上爆乳小背心，並在家裡各處偷放上相機，準備偷拍男友回家看到的反應。

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▲Ashly穿爆乳裝測試他，尼客氣到飆髒話。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲Ashly穿爆乳小背心，要測試尼克的反應。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克在不知情的情況下回到家，果然一下子就注意到女友的穿著，馬上問「妳為什麼穿這樣」。Ashly則謊稱是剛和尼克妹出門逛街，急得尼克立刻把妹妹叫出來確認，還質疑「真的穿這樣？是不是故意氣我的？」接著瘋狂抱怨女友「妳怎麼會買這種衣服」，到最後連話都說不清楚，只在意女友穿這樣出去會被別人看。

▲Ashly穿爆乳裝測試他，尼克氣到飆髒話。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克跟Ashly爭辯衣服問題。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

然而，Ashly不斷反駁「衣服怎樣」、「這世界上哪有這種人」，逼得尼克突然站起身走開：「好啦好啦，就這樣，隨便妳。」他雖然聲稱自己沒生氣，一轉身卻脫口「靠X」，向女友表達不滿：「妳要嘛就我們一起出去的時候穿這樣，妳們自己出去逛，妳還穿這樣？」卻被Ashly回嘴「我跟誰逛都可以穿這樣」。

▲Ashly穿爆乳裝測試他，尼克氣到飆髒話。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克氣到說髒話。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

在Ashly和尼克妹夾攻下，尼克最後終於受不了，大喊：「那以後妳穿這樣，我也要穿這樣，我要穿什麼是我的自由，大家都公平，要不要？」並且要在場的人都換衣服準備出門，「大家來比，X！」隨後就頭也不回地進房間，嚇得Ashly和尼克妹面面相覷「他要幹嘛」、「是不是生氣了」，氣氛緊張。

▲Ashly穿爆乳裝測試他，尼克氣到飆髒話。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克脫衣服抗議。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

沒想到，尼克再次走出來的時候，竟然脫到只剩一件內褲，並且仍不斷怨道「這也是我自己要穿什麼的啊」，面對Ashly和尼克妹的勸阻，還是一直說要這樣出門。最後，2個女人只好說出「我們在拍片」，這才說服尼克回去穿上衣服。

雖然整支影片拍攝過程中，尼克抱怨連連，還脫口幾次髒話，然而沒有真的發脾氣，讓Ashly驚訝開玩笑道：「就這樣？我還以為他會很生氣，會翻桌子、打我什麼的……」網友也笑說「尼克互相傷害太好笑了」、「相信尼克看到這集一定會很無奈」、「尼克是國民好男人！好老公」。

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