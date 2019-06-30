記者洪文／台北報導

黃河、温貞菱在《驚悚劇場》短片集分別在《完美 Lily》、《打掃》演出，女方2日被目擊出現在台北電影節首映會後台，不過並未走出來接受拍照，獨留男方面對媒體訪問。他穿著一身灰色套裝出席，收腰設計突顯他的驚人螞蟻腰，令人難忘。他隨後坦承自己穿女裝，「就像我之前講的，我不會介意男裝、女裝，只要是能彰顯這個樣子，從來不會限制女裝來穿。」

▲黃河。（圖／記者洪文攝）



被問到為何變得這麼瘦？黃河跪求媒體不要再苛求他太瘦，「最近有努力不要這麼瘦，可能因為身體吸收不好，我一直有去運動以及調理身體。」對於温貞菱在《打掃》蟑螂爬滿身，甚至把蟑螂帶回家飼養，但他表示：「我不清楚她有把蟑螂帶回家養。」還說自己也在《紅衣小女孩》演過類似的橋段，並不害怕跟昆蟲演戲。

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林鶴軒（大鶴）在《肇事者逃逸》有多次車禍畫面，吐血次數很多。他形容是「狗血淋頭」，拍攝前便開始練習吐血，有一次不小心嗆到鼻子，導演王威翔要求他正式來也要如此，害他有種嗆到快窒息的感覺，還好血漿甜甜的，有種清涼口香糖的感覺，嗆到之後特別提神。他又笑說，劇組補血像是餵乳牛一樣，每拍一次就會灌血漿到他口中。

其實林鶴軒在《大學生了沒》便認識韓笙笙，不過在《肇事者逃逸》才正式合作。他笑說：「其實我們戲外更親密。」全場突然驚訝到說不出話，他才趕緊解釋：「因為戲裡面我們要表現很不熟的感覺，所以我才會說戲外更親密。」

《驚悚劇場》2日在台北電影節舉辦首映會，監製葉如芬、董成瑜率《樂園》導演林冠甫、演員應采靈、許時豪、班鐵翔、廖雅珺、《肇事者逃逸》導演王威翔、演員林鶴軒、韓笙笙、《住戶公約第一條》導演劉邦耀、演員白小櫻、白潤音、《打掃》導演卓立、演員蔡淑臻、《虎》導演陳宏一；演員吳昆達、林意箴、《隧道》演員夏騰宏、林子熙以及《完美 Lily》導演沈騏、演員黃河、王渝屏、丁巧唯等人共同造勢。